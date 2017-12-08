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    • «Челси» продлил контракт с игроком, который публично выражал недовольство клубом

    «Челси» продлил контракт с игроком, который публично выражал недовольство клубом

    21-летний полузащитник «Челси» Шарли Мусонда подписал с клубом новый контракт. Теперь соглашение рассчитано до 2022 года.

    «Это невероятный момент. Я счастлив и горд, что могу продолжить карьеру именно здесь. Люблю «Челси», – сказал Мусонда.

    В этом сезоне он провел за основу «Челси» только пять официальных матчей. В октябре футболист обсуждал в социальных сетях, что в «Челси» ему не дают выходить на поле. Позже Мусонда удалил пост со словами в адрес клуба и главного тренера.

    Источник: ФК «Челси»

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    08.12.2017 22:10
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    Комментарии (5)
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    Mordor13rus
    1512763255
    Очередной жополиз
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    Rebrova
    1512764617
    продажа
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    Romio-xxx
    1512778624
    Отличный игрок,нельзя такими разбрасываться!!!!!
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    Alikhan
    1512794574
    Хитрец
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    ologreds
    1694991773
    numo528560
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