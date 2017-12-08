«Челси» продлил контракт с игроком, который публично выражал недовольство клубом

21-летний полузащитник «Челси» Шарли Мусонда подписал с клубом новый контракт. Теперь соглашение рассчитано до 2022 года.

«Это невероятный момент. Я счастлив и горд, что могу продолжить карьеру именно здесь. Люблю «Челси», – сказал Мусонда.

В этом сезоне он провел за основу «Челси» только пять официальных матчей. В октябре футболист обсуждал в социальных сетях, что в «Челси» ему не дают выходить на поле. Позже Мусонда удалил пост со словами в адрес клуба и главного тренера.