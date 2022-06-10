«Челси» объявил об уходе Кристенсена и еще трех игроков

«Челси» подтвердил, что команду покинули четыре футболиста.

Из клуба ушли Андреас Кристенсен, Дэнни Дринкуотер, Шарли Мусонда и Джейк Кларк-Салтер.

У всех указанных игроков 30 июня истекают контракты с лондонцами.