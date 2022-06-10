«Челси» объявил об уходе Кристенсена и еще трех игроков

«Челси» подтвердил, что команду покинули четыре футболиста.
Из клуба ушли Андреас Кристенсен, Дэнни Дринкуотер, Шарли Мусонда и Джейк Кларк-Салтер.
У всех указанных игроков 30 июня истекают контракты с лондонцами.
- Кристенсен выступал за «Челси» с 2012 года, провел 161 матч и забил 2 гола.
- Дринкуотер выступал за «Челси» с 2017 года, провел 23 матча и забил 1 гол.
- Мусонда выступал за «Челси» с 2012 года, провел 7 матчей и забил 1 гол.
- Кларк-Салтер – воспитанник клуба, за основу провел 2 матча.
Источник: сайт «Челси»