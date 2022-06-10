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«Челси» объявил об уходе Кристенсена и еще трех игроков

10 июня 2022, 18:22

«Челси» подтвердил, что команду покинули четыре футболиста.

Из клуба ушли Андреас Кристенсен, Дэнни Дринкуотер, Шарли Мусонда и Джейк Кларк-Салтер.

У всех указанных игроков 30 июня истекают контракты с лондонцами.

  • Кристенсен выступал за «Челси» с 2012 года, провел 161 матч и забил 2 гола.
  • Дринкуотер выступал за «Челси» с 2017 года, провел 23 матча и забил 1 гол.
  • Мусонда выступал за «Челси» с 2012 года, провел 7 матчей и забил 1 гол.
  • Кларк-Салтер – воспитанник клуба, за основу провел 2 матча.

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Источник: сайт «Челси»
Англия. Премьер-лига Челси Дринкуотер Дэнни Кристенсен Андреас Мусонда Шарли Кларк-Салтер Джейк
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