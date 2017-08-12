Шарли Мусонда - статистика
#21 | Нападающий
|Имя
|Шарли
|Фамилия
|Мусонда
|Команда
|Леванте
|Состав
|Основной
|Родной город
|Брюссель
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|15 октября 1996 (26 лет)
|Рост
|173
Стоимость:
€ 600
тыс
|Имя
|Шарли
|Фамилия
|Мусонда
|Команда
|Леванте
|Состав
|Основной
|Родной город
|Брюссель
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|15 октября 1996 (26 лет)
|Рост
|173
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Челси
|2
|0
|1
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|20.01.2018
|Был в запасе
|Брайтон (Брайтон & Хов)
|0:4
|Челси (Лондон)
|89'
|12.12.2017
|Был в запасе
|Хаддерсфилд Таун (Хаддерсфилд)
|1:3
|Челси (Лондон)
|21.10.2017
|Был в запасе
|Челси (Лондон)
|4:2
|Уотфорд (Уотфорд)
|14.10.2017
|65' -90'
|Кристал Пэлас (Лондон)
|2:1
|Челси (Лондон)
|23.09.2017
|Был в запасе
|Сток Сити (Сток-он-Трент)
|0:4
|Челси (Лондон)
|27.08.2017
|Был в запасе
|Челси (Лондон)
|2:0
|Эвертон (Ливерпуль)
|20.08.2017
|Был в запасе
|Тоттенхэм (Лондон)
|1:2
|Челси (Лондон)
|12.08.2017
|90' -90'
|Челси (Лондон)
|2:3
|Бернли (Бернли)