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    Шарли Мусонда - статистика

    #21 | Нападающий
    Имя Шарли
    Фамилия Мусонда
    Команда Леванте
    Состав Основной
    Родной город Брюссель
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 15 октября 1996 (26 лет)
    Рост 173
    Стоимость:
    € 600
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Челси 2 0 1 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    20.01.2018 Был в запасе Брайтон (Брайтон & Хов) 0:4 Челси (Лондон)
    89'
    12.12.2017 Был в запасе Хаддерсфилд Таун (Хаддерсфилд) 1:3 Челси (Лондон)
    21.10.2017 Был в запасе Челси (Лондон) 4:2 Уотфорд (Уотфорд)
    14.10.2017 65' -90' Кристал Пэлас (Лондон) 2:1 Челси (Лондон)
    23.09.2017 Был в запасе Сток Сити (Сток-он-Трент) 0:4 Челси (Лондон)
    27.08.2017 Был в запасе Челси (Лондон) 2:0 Эвертон (Ливерпуль)
    20.08.2017 Был в запасе Тоттенхэм (Лондон) 1:2 Челси (Лондон)
    12.08.2017 90' -90' Челси (Лондон) 2:3 Бернли (Бернли)
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