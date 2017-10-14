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Кристал Пэлас - Челси
Кристал Пэлас - Челси: обзор матча 14 октября 2017
Кристал Пэлас
14.10.2017, суббота, 17:00
Англия. Премьер-лига, 8 тур
2 : 1
Завершен
Челси
11'
С. Аспиликуэта (АГ)
45'
В. Заа
18'
Т. Бакайоко
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кристал Пэлас - Челси
87'
Желтая карточка
Т. Бакайоко
Замена
Х. Ридевальд
️️️️
Й. Кабай
86'
Замена
Т. Фосу-Менса
️️️️
Д. МакАртур
85'
Желтая карточка
С. Данн
83'
Замена
Д. Панчеон
️️️️
Д. Шлупп
75'
Желтая карточка
Л. Миливойевич
71'
65'
Замена
Ш. Мусонда
️️️️
Виллиан
57'
Замена
Педро
️️️️
М. Батшуайи
ГОЛ! 2:1!
В. Заа
Пас отдал
М. Сахо
45'
40'
Замена
Д. Дзаппакоста
️️️️
В. Мозес
18'
ГОЛ! 1:1!
Т. Бакайоко
Пас отдал
С. Фабрегас
ГОЛ в свои ворота! 1:0!
С. Аспиликуэта
11'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кристал Пэлас
1
Хулиан Сперони
ВР
15
Патрик ван Анхолт
ЛЗ
12
Мамаду Сахо
ЦЗ
24
Скотт Данн
ЦЗ
25
Джоэл Уорд
ПЗ
27
Джеффри Шлупп
ЛП
10
Вилфрид Заа
ЛВ
19
Лука Миливойевич
ЦП
11
Джеймс МакАртур
ЦП
29
Йоан Кабай
ЦП
25
Эндрос Таунсенд
ПВ
Главный тренер
Рой Ходжсон
Челси
1
Тибо Куртуа
ВР
3
Маркос Алонсо
ЛЗ
24
Гари Кэхилл
ЦЗ
4
Давид Луис
ЦЗ
3
Сесар Аспиликуэта
ПЗ
10
Виллиан
ЛВ
10
Эден Азар
ЛВ
8
Тьему Бакайоко
ОП
4
Сеск Фабрегас
ЦП
11
Виктор Мозес
ПП
44
Миши Батшуайи
ЦФ
Главный тренер
Антонио Конте
Кристал Пэлас
30
Дайон Хенри
ВР
5
Джеймс Томкинс
ЦЗ
27
Тимоти Фосу-Менса
ПЗ
44
Хайро Ридевальд
ОП
20
Бакари Сако
ЦП
40
Джейсон Панчеон
ЦП
11
Салли Кайкай
ЦФ
Челси
13
Вилли Кабальеро
ВР
15
Андреас Кристенсен
ЦЗ
22
Антонио Рюдигер
ЦЗ
77
Давиде Дзаппакоста
ПЗ
21
Шарли Мусонда
ЛВ
36
Кайл Скотт
ЦП
9
Педро
ПВ
4-4-2
1
Сперони
15
ван Анхолт
12
Сахо
24
Данн
25
Уорд
27
Шлупп
11
МакАртур
29
Кабай
19
Миливойевич
10
Заа
25
Таунсенд
4-1-2-2-1
1
Куртуа
3
Аспиликуэта
24
Кэхилл
4
Луис
3
Алонсо
8
Бакайоко
11
Мозес
4
Фабрегас
10
Виллиан
10
Азар
44
Батшуайи
11
МакАртур
27
Фосу-Менса
27
Фосу-Менса
11
МакАртур
29
Кабай
44
Ридевальд
44
Ридевальд
29
Кабай
27
Шлупп
40
Панчеон
40
Панчеон
27
Шлупп
10
Виллиан
21
Мусонда
21
Мусонда
10
Виллиан
11
Мозес
77
Дзаппакоста
77
Дзаппакоста
11
Мозес
44
Батшуайи
9
Педро
9
Педро
44
Батшуайи
Остались в запасе
Кристал Пэлас
Челси
30
Дайон Хенри
ВР
5
Джеймс Томкинс
ЦЗ
20
Бакари Сако
ЦП
11
Салли Кайкай
ЦФ
Главный тренер
Рой Ходжсон
13
Вилли Кабальеро
ВР
15
Андреас Кристенсен
ЦЗ
22
Антонио Рюдигер
ЦЗ
36
Кайл Скотт
ЦП
Главный тренер
Антонио Конте
Остались в запасе
30
Дайон Хенри
ВР
5
Джеймс Томкинс
ЦЗ
20
Бакари Сако
ЦП
11
Салли Кайкай
ЦФ
Остались в запасе
13
Вилли Кабальеро
ВР
15
Андреас Кристенсен
ЦЗ
22
Антонио Рюдигер
ЦЗ
36
Кайл Скотт
ЦП
Главный тренер
Рой Ходжсон
Главный тренер
Антонио Конте
Статистика матча Кристал Пэлас - Челси
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ковентри
- : -
21.11.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Кристал Пэлас
1 : 3
08.11.2026
Ливерпуль
Лига Европы, 4 тур
Кристал Пэлас
1 : 1
05.11.2026
Хоффенхайм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Тоттенхэм
2 : 0
31.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Фулхэм
0 : 1
28.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Кристал Пэлас
0 : 2
25.10.2026
Ньюкасл
Челси
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Челси
- : -
21.11.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Сандерленд
1 : 0
08.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Эвертон
0 : 2
17.10.2026
Челси
Информация о матче
Главный судья:
Андре Марринер
(Бирмингем)
Стадион:
Селхарст Парк
Где смотреть матч:
МАТЧ! Футбол 1
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