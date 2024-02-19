Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Кубок России
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Англия. Чемпионшип
Команды
Бристоль Сити
Рой Ходжсон
Рой Ходжсон
Бристоль Сити
Англия
9 августа 1947 (79)
Тренер
Статистика
Новости
Публикации
78-летний экс-тренер Англии Ходжсон вернулся к работе
28 марта
2
«Кристал Пэлас» назначил нового тренера
2024.02.19 21:21
«Кристал Пэлас» уволил тренера, перенесшего приступ на прошлой неделе
2024.02.19 19:19
Главному тренеру «Кристал Пэлас» стало плохо – сообщалось, что его уволят
2024.02.16 00:38
Букмекеры определили фаворита на ближайшую тренерскую отставку в АПЛ
2023.12.25 16:29
1
Видео
76-летний Ходжсон смеялся над Гвардиолой после 2:2
2023.12.17 00:21
1
«Тоттенхэм» – «Кристал Пэлас»: разница в возрасте у тренеров двух команд стала рекордной для АПЛ
2023.05.06 17:00
Возвращение 75-летнего Ходжсона в АПЛ: почему это обрадовало Дэвида Мойеса
2023.03.21 15:56
«Кристал Пэлас» назвал преемника уволенного Виейра – это бывший тренер сборной Англии
2023.03.21 13:39
АПЛ. «Уотфорд» в первом матче при Ходжсоне сыграл вничью с «Бернли»
2022.02.05 22:51
Ходжсон – шестой менеджер «Уотфорда» с момента последнего сухого матча в АПЛ
2022.02.02 22:45
Фото
74-летний Ходжсон возглавил «Уотфорд»
2022.01.25 22:23
74-летний Ходжсон сменит Раньери в «Уотфорде» (Николо Скира)
2022.01.25 09:52
3
73-летний Ходжсон может сменить Эллардайса в «Вест Бромвиче»
2021.05.15 00:30
The Telegraph: Лэмпард – главный кандидат на пост главного тренера «Кристал Пэлас»
2021.05.13 08:56
«Процедура проста, укол почти не чувствуется». Самый возрастной тренер АПЛ Ходжсон привился от коронавируса и призвал это сделать остальных
2021.02.16 17:13
АПЛ. «Кристал Пэлас» Ходжсона пропустил семь безответных голов от «Ливерпуля»
2020.12.19 17:18
4
«Кристал Пэлас» объявил о продлении контракта с тренером Ходжсоном
2020.03.06 15:31
1
«Кристал Пэлас» хочет подписать Чалова, чтобы удержать в клубе Ходжсона
2020.02.06 09:44
7
Ходжсон: «К сожалению, «Кристал Пэлас» не смог купить Чалова летом, но мы знаем о его таланте»
2019.11.27 19:55
2
Агент Варга: «Не исключаю, что летом «Кристал Пэлас» снова сделает предложение по Чалову»
2019.09.29 06:42
1
Видео
Гвардиола, Клопп, Ходжсон и Роджерс претендуют на звание лучшего тренера АПЛ в августе
2019.09.06 20:46
Ходжсон: «Заха остается. Надеюсь, он смирится с еще одним сезоном в «Кристал Пэлас»
2019.08.08 18:33
1
Ходжсон в матче с «Лестером» станет самым возрастным тренером в истории АПЛ
2019.02.23 09:49
Ходжсон: «В другой день в другом мире мы бы взяли что-то в матче с «Ливерпулем»
2019.01.20 00:09
1
Ходжсон: «Не знаю, что сумасшедшего в матче с «Ливерпулем». Их четвертый гол засчитывать нельзя, это игра рукой»
2019.01.19 21:59
1
Ходжсон – первый за восемь лет английский тренер, победивший «Манчестер Сити» в гостях
2018.12.23 06:48
2
Видео
Ходжсон – о мяче Таунсенда в ворота «Сити»: «Это претендент на гол недели, если не года»
2018.12.22 21:00
4
Ходжсон – после победы над «Сити»: «Если сравнивать АПЛ с Тур де Франс, то мы выиграли этап»
2018.12.22 20:43
Ходжсон: «Лофтус-Чик – игрок без слабых мест. Он может стать топовым английским футболистом»
2018.05.20 10:09
1
2
3
4
Главные новости
«Я просил его остаться»: Жезуш – об уходе Роналду из сборной Португалии
17:40
1
Романцев предположил, почему Карпин не вызвал Глушенкова в сборную России
17:35
2
Реакция Пирса Моргана на уход Роналду из сборной Португалии
16:51
Шварц высказался о возможном переходе Миранчука в «Локомотив»
16:30
2
Президент Португалии отреагировал на уход Роналду из сборной
16:16
Прояснилась ситуация с прощальным матчем Роналду
15:53
1
Карпукас объяснил, почему выбрал «Зенит», а не «Краснодар»
15:45
16
Фото
«Барселона» продлила контракт с Рафиньей
15:31
«Бесполезное сухое полено»: Губерниев прокомментировал уход Роналду из сборной Португалии
15:16
15
Фаны «Галатасарая» изобразили Батракова советским маршалом на фоне Кремля
14:27
9
Все новости
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+