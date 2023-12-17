76-летний Ходжсон смеялся над Гвардиолой после 2:2

Главный тренер «Кристал Пэлас» Рой Ходжсон не сдержал смех в матче 17-го тура АПЛ против «Манчестер Сити» (2:2).
76-летний Ходжсон смеялся над коллегой Хосепом Гвардиолой, когда тот реагировал на пенальти Майкла Олисе на 90+5 минуте. После него счет стал 2:2.
- «Кристал Пэлас» уступал в матче 0:2.
- Отставание «Сити» от 1-го места сегодня может увеличиться до 6 очков.
- Манчестерцы отправляются на клубный ЧМ в Саудовскую Аравию.
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Источник: «Бомбардир»