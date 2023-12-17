76-летний Ходжсон смеялся над Гвардиолой после 2:2

Главный тренер «Кристал Пэлас» Рой Ходжсон не сдержал смех в матче 17-го тура АПЛ против «Манчестер Сити» (2:2).

76-летний Ходжсон смеялся над коллегой Хосепом Гвардиолой, когда тот реагировал на пенальти Майкла Олисе на 90+5 минуте. После него счет стал 2:2.

«Кристал Пэлас» уступал в матче 0:2.

Отставание «Сити» от 1-го места сегодня может увеличиться до 6 очков.

Манчестерцы отправляются на клубный ЧМ в Саудовскую Аравию.

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