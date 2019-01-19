Ходжсон: «Не знаю, что сумасшедшего в матче с «Ливерпулем». Их четвертый гол засчитывать нельзя, это игра рукой»

Главный тренер «Кристал Пэлас» Рой Ходжсон прокомментировал результат матча 23-го тура АПЛ против «Ливерпуля» (3:4).

«Я очень горд командой. Не знаю, что сумасшедшего в этом матче. Мы пропустили глупые голы. Четвертый засчитывать нельзя, потому что это чистая игра рукой. Так что я не знаю, что тут сумасшедшего, мне жаль, что ребята ничего не получили в этом матче.

У них очень хорошие игроки. Очень сложно играть с ними, это требует дисциплинированности. Мы хорошо играли, когда возвращались к 2:2 и 4:3 после того, как пропустили очень несправедливый гол», – сказал Ходжсон.