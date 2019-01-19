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    Ходжсон: «Не знаю, что сумасшедшего в матче с «Ливерпулем». Их четвертый гол засчитывать нельзя, это игра рукой»

    Главный тренер «Кристал Пэлас» Рой Ходжсон прокомментировал результат матча 23-го тура АПЛ против «Ливерпуля» (3:4).

    «Я очень горд командой. Не знаю, что сумасшедшего в этом матче. Мы пропустили глупые голы. Четвертый засчитывать нельзя, потому что это чистая игра рукой. Так что я не знаю, что тут сумасшедшего, мне жаль, что ребята ничего не получили в этом матче.

    У них очень хорошие игроки. Очень сложно играть с ними, это требует дисциплинированности. Мы хорошо играли, когда возвращались к 2:2 и 4:3 после того, как пропустили очень несправедливый гол», – сказал Ходжсон.

    • «Ливерпуль» с 60 очками возглавляет турнирную таблицу.
    • «Кристал Пэлас» с 22 очками идет на 14 месте.

    Источник: BBC

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    19.01.2019 21:59
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +359

      TANNER 19 января 2019, 22:39

      Ходжсон наверно задремал когда Таунсенд сыграл в своей штрафной рукой, а через минуту они забили 1й мяч. Об этом он почему то умолчал. Сахо мяч в руку попадает в штрафной, тоже почему то тишина. Если придираться к какому то там микроскопическому касанию руки возле аута, которого не было, то почему в моменте когда Салаха в штрафной завалили он так же не говорил, касание же и удар микроскопические то же были? Проиграл - прими это. Играя 90 минут по схеме 5-5, еще рот открывать по поводу выдуманных касаний это не профессионально. Особенно когда в пользу Ливерпуля судья не свистнул два 100% момента.

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