Ходжсон: «Не знаю, что сумасшедшего в матче с «Ливерпулем». Их четвертый гол засчитывать нельзя, это игра рукой»

Ходжсон наверно задремал когда Таунсенд сыграл в своей штрафной рукой, а через минуту они забили 1й мяч. Об этом он почему то умолчал. Сахо мяч в руку попадает в штрафной, тоже почему то тишина. Если придираться к какому то там микроскопическому касанию руки возле аута, которого не было, то почему в моменте когда Салаха в штрафной завалили он так же не говорил, касание же и удар микроскопические то же были? Проиграл - прими это. Играя 90 минут по схеме 5-5, еще рот открывать по поводу выдуманных касаний это не профессионально. Особенно когда в пользу Ливерпуля судья не свистнул два 100% момента.
Главный тренер «Кристал Пэлас» Рой Ходжсон прокомментировал результат матча 23-го тура АПЛ против «Ливерпуля» (3:4).
«Я очень горд командой. Не знаю, что сумасшедшего в этом матче. Мы пропустили глупые голы. Четвертый засчитывать нельзя, потому что это чистая игра рукой. Так что я не знаю, что тут сумасшедшего, мне жаль, что ребята ничего не получили в этом матче.
У них очень хорошие игроки. Очень сложно играть с ними, это требует дисциплинированности. Мы хорошо играли, когда возвращались к 2:2 и 4:3 после того, как пропустили очень несправедливый гол», – сказал Ходжсон.
- «Ливерпуль» с 60 очками возглавляет турнирную таблицу.
- «Кристал Пэлас» с 22 очками идет на 14 месте.