74-летний Ходжсон сменит Раньери в «Уотфорде» (Николо Скира)

«Уотфорд» определился с новым главным тренером клуба после увольнения Клаудио Раньери.
По информации журналиста Николо Скиры, английский клуб возглавит 74-летний Рой Ходжсон. Контракт с ним будет рассчитан до конца сезона с возможностью продления.
- Команда идет на предпоследнем месте в АПЛ.
- «Кристал Пэлас» – последний клуб Ходжсона.
- Он тренировал лондонцев с 2017 по 2021-й год.
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Источник: твиттер Николо Скиры