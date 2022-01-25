74-летний Ходжсон сменит Раньери в «Уотфорде» (Николо Скира)

«Уотфорд» определился с новым главным тренером клуба после увольнения Клаудио Раньери.

По информации журналиста Николо Скиры, английский клуб возглавит 74-летний Рой Ходжсон. Контракт с ним будет рассчитан до конца сезона с возможностью продления.

Команда идет на предпоследнем месте в АПЛ.

«Кристал Пэлас» – последний клуб Ходжсона.

Он тренировал лондонцев с 2017 по 2021-й год.

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