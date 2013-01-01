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    74-летний Ходжсон сменит Раньери в «Уотфорде» (Николо Скира)

    «Уотфорд» определился с новым главным тренером клуба после увольнения Клаудио Раньери.

    По информации журналиста Николо Скиры, английский клуб возглавит 74-летний Рой Ходжсон. Контракт с ним будет рассчитан до конца сезона с возможностью продления.

    • Команда идет на предпоследнем месте в АПЛ.
    • «Кристал Пэлас» – последний клуб Ходжсона.
    • Он тренировал лондонцев с 2017 по 2021-й год.

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    Источник: твиттер Николо Скиры

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    Сегодня, 09:52
    Комментарии2
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      Рейтинг: +11585

      Fusballer 1 час назад

      Гончаренко бы лучше взяли. Он как раз свободен. Пятое место точно бы заняли.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +57134

      portero 1 час назад

      Хрен редьки не слаще...

      0
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