«Уотфорд» уволил Раньери

Все больше убеждаюсь, что есть люди, которые заключают сделку с дьяволом, который им обещает невероятные вещи, но при этом в контракте мелким шрифтом в низу бумаги написано - после достижения этого, не быть тебе успешным...
Венгер с его золотым Кубком АПЛ за сезон без поражений, Раньери и его чемпионство с Лестером, Аруэро и его победный гол в АПЛ на 94й минуте...
Всё шутки, конечно, Раньери неплохой тренер, но как по мне как человек, чересчур интеллигентный и мягкий...
Главный тренер «Уотфорда» Клаудио Раньери покинул занимаемый пост.
70-летний итальянец проработал с командой 3,5 месяца – с 4 октября.
- При Раньери «Уотфорд» проиграл 11 из 14 матчей.
- Команда идет на предпоследнем месте в АПЛ.
Смолов обвинил нового тренера «Локомотива» в неудачах клуба
Из «Спартака» уйдет один из лучших игроков команды