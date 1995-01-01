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    «Уотфорд» уволил Раньери

    Главный тренер «Уотфорда» Клаудио Раньери покинул занимаемый пост.

    70-летний итальянец проработал с командой 3,5 месяца – с 4 октября.

    • При Раньери «Уотфорд» проиграл 11 из 14 матчей.
    • Команда идет на предпоследнем месте в АПЛ.

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    Источник: сайт «Уотфорда»

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    Сегодня, 21:16
    Комментарии1
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      Рейтинг: +1559

      Maxi_7 50 минут назад

      Все больше убеждаюсь, что есть люди, которые заключают сделку с дьяволом, который им обещает невероятные вещи, но при этом в контракте мелким шрифтом в низу бумаги написано - после достижения этого, не быть тебе успешным...
      Венгер с его золотым Кубком АПЛ за сезон без поражений, Раньери и его чемпионство с Лестером, Аруэро и его победный гол в АПЛ на 94й минуте...
      Всё шутки, конечно, Раньери неплохой тренер, но как по мне как человек, чересчур интеллигентный и мягкий...

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