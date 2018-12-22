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    Ходжсон – о мяче Таунсенда в ворота «Сити»: «Это претендент на гол недели, если не года»

    Главный тренер «Кристал Пэлас» Рой Ходжсон высказался о голе форварда Эндроса Таунсенда в ворота «Манчестер Сити» в матче 18-го тура АПЛ (3:2).

    «Это великолепный, прекрасный удар. Таунсенд хорошо провел матч, он доволен собой. Не сказал бы, что думал, будто он должен забить. Но он воспользовался шансом. Это претендент на гол недели, если не года», – сказал Ходжсон.

    «Ман Сити» пропустил сумасшедший гол. Нереальная красота

    Источник: BBC

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    22.12.2018 21:00
    Комментарии2
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      Рейтинг: +203

      Frankfurt Am Main 3 часа назад

      Можно и гол года! красивее некуда,аплодисменты.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +15495

      kykyi 4 часа назад

      В девятину, ууух!

      0
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