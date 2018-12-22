Главный тренер «Кристал Пэлас» Рой Ходжсон высказался о голе форварда Эндроса Таунсенда в ворота «Манчестер Сити» в матче 18-го тура АПЛ (3:2).

twit text — Shenol Molla (@Sh3n0L) 22 декабря 2018 г.

«Это великолепный, прекрасный удар. Таунсенд хорошо провел матч, он доволен собой. Не сказал бы, что думал, будто он должен забить. Но он воспользовался шансом. Это претендент на гол недели, если не года», – сказал Ходжсон.

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