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    «Ман Сити» пропустил сумасшедший гол. Нереальная красота


    4.2
    Голосов: 6
    22.12.2018 19:19
    Это просто фантастика.

    «Манчестер Сити» на Рождество не уйдет лидером, но приблизиться к «Ливерпулю» очень надо – тот вчера выиграл свой матч у «Вулверхэмптона». Соперник – «Кристал Пэлас», идущий 15-м. Фаворит начал с гола Гюндогана, казалось, все по плану.

    Но буквально за две минуты 1:0 превратились в 1:2, сначала счет сравнял Шлупп, а затем гостей вперед вывел Таунсенд. Гол Таунсенда – просто фантастика. Вы точно пересмотрите его не один раз:

    Если бы англичане знали, кто такой Александр Прудников, то вполне могли бы сравнить с ним Таунсенда – тот тоже какое-то время менял клубы каждые полгода: сразу десять за пять сезонов. Впрочем, на этом сравнения и заканчиваются: Таунсенд сыграл несколько лет за «Тоттенхэм», даже забил за Англию гол итальянцам в Турине, а сейчас третий сезон подряд – железная основа «Кристал Пэлас».

    Это уже пятый гол футболиста в нынешнем сезоне: дважды огорчал «Вест Бромвич», один раз «Бернли», еще раз досталось «Челси», правда, гол был бесполезным – команда проиграла 1:3. Зато сейчас удалось победить сенсационно. А уж как рады фанаты «Ливерпуля», ведь их команда на четыре очка оторвалась от «Сити».

    «Арсенал» при Эмери впервые выиграл первый тайм

    Чемпионат Англии. АПЛ. 18-й тур

    Манчестер Сити – Кристал Пэлас – 2:3 (1:2)

    Голы: 1:0 – Гюндоган, 27; 1:1 – Шлюпп, 33; 1:2 – Таунсенд, 25; 1:3 – Миливоевич (с пенальти), 51; 2:3 – Де Брюйне, 85.

    Челси – Лестер – 0:1 (0:0)

    Гол: 0:1 – Варди, 51.

    Календарь АПЛ

    Турнирная таблица АПЛ

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Твиттер АПЛ
    Рейтинг: 4.2 Голосов: 6
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