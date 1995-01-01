Агент Варга: «Не исключаю, что летом «Кристал Пэлас» снова сделает предложение по Чалову»

Футбольный агент Шандор Варга в эфире программы «Инсайдеры» на «Матч Премьер» прокомментировал интерес «Кристал Пэлас» к форварду ЦСКА Федору Чалову.

«Мы обсуждали с главным тренером «Кристал Пэлас» Роем Ходжсоном Чалова. Федор действительно ему нравится, и я не исключаю, что летом «Кристал Пэлас» снова сделает предложение», – заявил агент.