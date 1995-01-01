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    Агент Варга: «Не исключаю, что летом «Кристал Пэлас» снова сделает предложение по Чалову»

    Футбольный агент Шандор Варга в эфире программы «Инсайдеры» на «Матч Премьер» прокомментировал интерес «Кристал Пэлас» к форварду ЦСКА Федору Чалову.

    «Мы обсуждали с главным тренером «Кристал Пэлас» Роем Ходжсоном Чалова. Федор действительно ему нравится, и я не исключаю, что летом «Кристал Пэлас» снова сделает предложение», – заявил агент.

    • Летом ЦСКА отклонил предложение «Кристал Пэлас» по трансферу Чалова за 25 миллионов евро. Клуб настаивал на 30 миллионах.
    • В этом сезоне российский форвард сыграл в 12 матчах и забил четыре гола.

    Источник: «Матч Премьер»

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