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  • Ходжсон: «К сожалению, «Кристал Пэлас» не смог купить Чалова летом, но мы знаем о его таланте»

Ходжсон: «К сожалению, «Кристал Пэлас» не смог купить Чалова летом, но мы знаем о его таланте»

27 ноября 2019, 19:55
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Главный тренер «Кристал Пэлас» Рой Ходжсон подтвердил, что летом его клуб пробовал купить нападающего ЦСКА Федора Чалова. Специалист допускает: за игроком следят и другие команды АПЛ.

«Летом мы были заинтересованы в Чалове. Мы наблюдали за игроками из разных стран, и он был одним из тех, чей профиль нас интересовал. За Чаловым определенно стоило следить, но, к сожалению, мы не смогли совершить этот трансфер летом, и он остался в ЦСКА. Но мы знаем о его таланте.

Думаю, если бы Федор перешел к нам, он проявил бы себя не хуже, чем в ЦСКА. Следующее трансферное окно? Не знаю. Если игрок попадает в поле внимания клуба АПЛ, остальные тоже начинают за ним следить. Наверняка за Федором сейчас наблюдают, весь вопрос лишь в том, как он себя проявит. Если такой интерес будет, им предстоит узнать, сколько за него хочет получить ЦСКА. И совпадет ли цена с той, которую готовы заплатить за него английские клубы», – приводит слова Ходжсона «Чемпионат» со ссылкой на Okko Sport.

  • Чалов интересен «Севилье».
  • Чалов в текущем сезоне РПЛ провел 17 матчей, забил 5 голов и сделал три результативные передачи.
  • Контракт ЦСКА с Федором действует до окончания сезона-2021/22.

Источник: «Чемпионат»
Англия. Премьер-лига Россия. Премьер-лига Кристал Пэлас ЦСКА Чалов Федор Ходжсон Рой
Комментарии (2)
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Cules2013
1574874734
ха... Вспомнился небезызвестный работник (вроде спорт дир или что-то такое) Вест Хэма, которого уволили за то, что он сказал, что африканские футболисты имеют странную психологию и чем хуже играют, тем больше просят улучшить контракт. Ну и типа нафиг такие они нужны. Я это к тому, что есть реальная предвзятость к определённым национальностям, и в отличие от подорванных англичан, я не считаю, что это расизм, национализм или ещё что-то. В этом есть рациональное зерно. И игроки из СНГ туго реализуют себя за бугром. Это факт. И я бы на месте того же Ходжсона 3 раза подумал, чтобы брать Чалова. Как и самому Фёдору ещё рано уезжать вот так сразу в АПЛ. Тот же Головин или разговоры про Челси, Слуцкий в Витессе - это всё пробивается по наших каналам, вроде Абрамовича, Рыболовлева и Ко. Даже здесь есть свои зацепки. Мало кто вообще вот так переходит на голое место, где нужно попу рвать и ничего не гарантировано.
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