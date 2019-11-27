Ходжсон: «К сожалению, «Кристал Пэлас» не смог купить Чалова летом, но мы знаем о его таланте»

Главный тренер «Кристал Пэлас» Рой Ходжсон подтвердил, что летом его клуб пробовал купить нападающего ЦСКА Федора Чалова. Специалист допускает: за игроком следят и другие команды АПЛ.

«Летом мы были заинтересованы в Чалове. Мы наблюдали за игроками из разных стран, и он был одним из тех, чей профиль нас интересовал. За Чаловым определенно стоило следить, но, к сожалению, мы не смогли совершить этот трансфер летом, и он остался в ЦСКА. Но мы знаем о его таланте.

Думаю, если бы Федор перешел к нам, он проявил бы себя не хуже, чем в ЦСКА. Следующее трансферное окно? Не знаю. Если игрок попадает в поле внимания клуба АПЛ, остальные тоже начинают за ним следить. Наверняка за Федором сейчас наблюдают, весь вопрос лишь в том, как он себя проявит. Если такой интерес будет, им предстоит узнать, сколько за него хочет получить ЦСКА. И совпадет ли цена с той, которую готовы заплатить за него английские клубы», – приводит слова Ходжсона «Чемпионат» со ссылкой на Okko Sport.