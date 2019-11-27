Estadio Departivo: «Севилья» рассматривает покупку Чалова

Форвард ЦСКА Федор Чалов может продолжить карьеру в «Севилье».
Руководство испанского клуба рассматривает трансфер российского футболиста.
Спортивный директор испанского клуба Рамон Мончи следит за выступлениями форварда с лета.
- Чалов в текущем сезоне РПЛ провел 17 матчей, забил 5 голов и сделал три результативные передачи.
- Контракт ЦСКА с Федором действует до окончания сезона-2021/22.
Источник: Estadio Deportivo
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