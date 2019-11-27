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Estadio Departivo: «Севилья» рассматривает покупку Чалова

27 ноября 2019, 11:44
5

Форвард ЦСКА Федор Чалов может продолжить карьеру в «Севилье».

Руководство испанского клуба рассматривает трансфер российского футболиста.

Спортивный директор испанского клуба Рамон Мончи следит за выступлениями форварда с лета.

  • Чалов в текущем сезоне РПЛ провел 17 матчей, забил 5 голов и сделал три результативные передачи.
  • Контракт ЦСКА с Федором действует до окончания сезона-2021/22.

Источник: Estadio Deportivo

Испанское спортивное медиа, функционирующее с 1995 года на юге страны. Основной профиль – клубы Андалусии («Севилья» и «Бетис»).

Испания. Примера ЦСКА Севилья ЦСКА Севилья Чалов Федор
Комментарии (5)
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general.lizyukov
1574846503
Бабла не хватит
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Decorhome
1574847402
Хороший трамплин
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vladimir-7
1574852442
Сообщите когда договорятся и подпишут контракт, а так, следят.за игроком, рассматривают трансфер футболиста и всё остается просто ля-ля.
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Nerlinger
1574859107
Да кому он нахрен нужен???!!! Агентское бюро мутит!!! Он же нулевой!!!
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Mister_Tomsk
1574864128
Промеса им мало было?
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