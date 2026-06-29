«Барселона» собралась купить Кейна у «Баварии»

«Барселона» хочет приобрести нападающего Гарри Кейна у «Баварии».
Каталонцы уже связывались с представителями игрока сборной Англии, чтобы выразить свой интерес.
Сине-гранатовые намерены вернуться к этому вопросу после завершения выступлений команды Кейна на ЧМ-2026.
Каталонцы ищут замену Роберту Левандовскому и приложат все усилия, если появится хоть малейшая возможность заключения сделки.
Немецкий клуб будет стремиться сохранить Кейна. Сам нападающий доволен текущей ситуацией в «Баварии». Представители форварда сейчас не ведут переговоры с «Барселоной» и обсудят возможность продления контракта с мюнхенцами после ЧМ.
- 32-летний Кейн в этом сезоне провел за «Баварию» 51 матч, забил 61 гол, сделал 7 ассистов.
- Срок его контракта с мюнхенцами рассчитан до середины 2027 года.
- Transfermarkt оценивает стоимость англичанина в 60 миллионов евро.
Источник: Daily Mail