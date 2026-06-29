«Барселона» собралась купить Кейна у «Баварии»

«Барселона» хочет приобрести нападающего Гарри Кейна у «Баварии».

Каталонцы уже связывались с представителями игрока сборной Англии, чтобы выразить свой интерес.

Сине-гранатовые намерены вернуться к этому вопросу после завершения выступлений команды Кейна на ЧМ-2026.

Каталонцы ищут замену Роберту Левандовскому и приложат все усилия, если появится хоть малейшая возможность заключения сделки.

Немецкий клуб будет стремиться сохранить Кейна. Сам нападающий доволен текущей ситуацией в «Баварии». Представители форварда сейчас не ведут переговоры с «Барселоной» и обсудят возможность продления контракта с мюнхенцами после ЧМ.