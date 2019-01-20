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    Ходжсон: «В другой день в другом мире мы бы взяли что-то в матче с «Ливерпулем»

    Главный тренер «Кристал Пэлас» Рой Ходжсон прокомментировал результат матча 23-го тура АПЛ против «Ливерпуля» (3:4).

    «У нас получилось с «Ман Сити», мы взяли очко с «МЮ», и в другой день в другом мире мы взяли бы что-то и здесь. Мы заставили «Ливерпуль» играть на пределе возможностей, они боролись, чтобы создать моменты в первом тайме, и им повезло забить голы», – сказал Ходжсон.

    • «Кристал Пэлас» занимает 14-е место в турнирной таблице с 22 очками.
    • «Ливерпуль» возглавляет турнирную таблицу с 60 очками.

    Источник: BBC

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    20.01.2019 00:09
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +165

      JackBruce 21 января 2019, 12:05

      Кристал Пэлесу не повезло в забитии голов, а Ливеру нет?

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