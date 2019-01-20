Ходжсон: «В другой день в другом мире мы бы взяли что-то в матче с «Ливерпулем»

Главный тренер «Кристал Пэлас» Рой Ходжсон прокомментировал результат матча 23-го тура АПЛ против «Ливерпуля» (3:4).

«У нас получилось с «Ман Сити», мы взяли очко с «МЮ», и в другой день в другом мире мы взяли бы что-то и здесь. Мы заставили «Ливерпуль» играть на пределе возможностей, они боролись, чтобы создать моменты в первом тайме, и им повезло забить голы», – сказал Ходжсон.