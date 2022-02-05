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Текст
Почему Хвича так крут в «Наполи» и можно ли его уже сравнивать с Марадоной? Нам рассказал об этом журналист из Италии
3
16:58
Объявлены судьи на решающие матчи Fonbet Кубка России
16:53
«Быстро разлюбит «Спартак» и переедет в Санкт-Петербург»: Петржела рассказал, как «Зениту» заполучить Промеса
1
16:42
Сперцян уйдет из «Краснодара»: им интересуются в двух странах
16:27
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16:32
РФС назначил судей на матчи 23-го тура РПЛ
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16:25
«ПСЖ» может уволить Гальтье из-за расистских высказываний: клуб начал расследование
15:55
Гулиев ответил на обвинения в сливе Гогниева из «Химок»
1
15:49
«У нас не может быть так много чернокожих и мусульман»: тренера «ПСЖ» Гальтье обвинили в расизме
15:25
«Рубин» раскрыл условия контракта с Рахимовым
15:11
Дуду назвал российского тренера, который мог бы работать в «Реале» или «МЮ»
1
15:01
В «Рубине» объяснили, почему главным тренером стал Рахимов, а не Шалимов или Талалаев
1
14:50
Радимов считает, что судьи стали помогать «Спартаку» после закрытой встречи с клубом
6
14:42
Гвардиола рассказал, из-за чего постарел на десять лет
14:27
Красивый футбол
Редкие фото невесты Абаскаля – они поженились на днях в России
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14:26
В «Рубине» прокомментировали новость о возвращении Бердыева
14:13
Дзюба рассказал, какой город лучше: Москва или Санкт-Петербург
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13:59
Беллингем считает «Ман Сити», «Челси» и «ПСЖ» «бездушными» командами: главным претендентом на игрока стал клуб Примеры
1
13:45
Дзюба назвал самый важный гол за «Локомотив»
13:37
«Ессентуки» снялись со Второй лиги после поражения со счетом 0:15
2
13:26
В «Сочи» определились с главным тренером на концовку сезона
3
13:00
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12:55
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Чемпионские кроссовки Майкла Джордана проданы за рекордную сумму
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12:32
Итальянский журналист назвал Кокорина худшим футболистом в Серии А
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12:23
Дуду: «Никогда бы не перешел в «Спартак»
6
12:18
Дзюба рассказал, в какой клуб отдаст сыновей
12
12:14
«Клермон» не может договориться со «Спартаком» о выкупе Кофрие
11:41
«Ливерпуль» вышел из гонки за Беллингема: в клубе посчитали, что за эти деньги лучше купить нескольких игроков
1
11:32
Нагорных ответил, планирует ли «Локомотив» возвращать Геркуса
11:24
Стал известен штаб Рахимова в «Рубине»
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11:20
«Нет слов»: игроку «Химок» Гбане грустно из-за ухода Гогниева
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Рой Ходжсон - новости
Тренер
Имя
Рой
Фамилия
Ходжсон
Команда
Кристал Пэлас
Гражданство
Англия
Дата рождения
9 августа 1947
Статистика
Новости
Статьи
Посты
21 марта
15:56
Возвращение 75-летнего Ходжсона в АПЛ: почему это обрадовало Дэвида Мойеса
13:39
«Кристал Пэлас» назвал преемника уволенного Виейра – это бывший тренер сборной Англии
5 февраля 2022
22:51
АПЛ. «Уотфорд» в первом матче при Ходжсоне сыграл вничью с «Бернли»
2 февраля 2022
22:45
Ходжсон – шестой менеджер «Уотфорда» с момента последнего сухого матча в АПЛ
25 января 2022
22:23
Фото
74-летний Ходжсон возглавил «Уотфорд»
09:52
74-летний Ходжсон сменит Раньери в «Уотфорде» (Николо Скира)
3
15 мая 2021
00:30
73-летний Ходжсон может сменить Эллардайса в «Вест Бромвиче»
13 мая 2021
08:56
The Telegraph: Лэмпард – главный кандидат на пост главного тренера «Кристал Пэлас»
16 февраля 2021
17:13
«Процедура проста, укол почти не чувствуется». Самый возрастной тренер АПЛ Ходжсон привился от коронавируса и призвал это сделать остальных
19 декабря 2020
17:18
АПЛ. «Кристал Пэлас» Ходжсона пропустил семь безответных голов от «Ливерпуля»
4
6 марта 2020
15:31
«Кристал Пэлас» объявил о продлении контракта с тренером Ходжсоном
1
6 февраля 2020
09:44
«Кристал Пэлас» хочет подписать Чалова, чтобы удержать в клубе Ходжсона
8
27 ноября 2019
19:55
Ходжсон: «К сожалению, «Кристал Пэлас» не смог купить Чалова летом, но мы знаем о его таланте»
2
29 сентября 2019
06:42
Агент Варга: «Не исключаю, что летом «Кристал Пэлас» снова сделает предложение по Чалову»
1
6 сентября 2019
20:46
Видео
Гвардиола, Клопп, Ходжсон и Роджерс претендуют на звание лучшего тренера АПЛ в августе
8 августа 2019
18:33
Ходжсон: «Заха остается. Надеюсь, он смирится с еще одним сезоном в «Кристал Пэлас»
1
23 февраля 2019
09:49
Ходжсон в матче с «Лестером» станет самым возрастным тренером в истории АПЛ
20 января 2019
00:09
Ходжсон: «В другой день в другом мире мы бы взяли что-то в матче с «Ливерпулем»
1
19 января 2019
21:59
Ходжсон: «Не знаю, что сумасшедшего в матче с «Ливерпулем». Их четвертый гол засчитывать нельзя, это игра рукой»
1
23 декабря 2018
06:48
Ходжсон – первый за восемь лет английский тренер, победивший «Манчестер Сити» в гостях
2
22 декабря 2018
21:00
Видео
Ходжсон – о мяче Таунсенда в ворота «Сити»: «Это претендент на гол недели, если не года»
4
20:43
Ходжсон – после победы над «Сити»: «Если сравнивать АПЛ с Тур де Франс, то мы выиграли этап»
20 мая 2018
10:09
Ходжсон: «Лофтус-Чик – игрок без слабых мест. Он может стать топовым английским футболистом»
17 марта 2018
19:56
АПЛ. «Эвертон» благодаря дублю Тосуна обыграл «Сток Сити», «Кристал Пэлас» Ходжсона справился с «терьерами» и покинул зону вылета
1
6 марта 2018
09:28
Ходжсон рассчитывал на ничейный результат матча с «Манчестер Юнайтед»
25 января 2018
11:15
«Арсенал» заинтересовался защитником киевского «Динамо» Кадаром
1
16 января 2018
16:13
Варга: «Общался по поводу Смолова с Венгером и Ходжсоном»
5
5 января 2018
13:48
Конте, Гвардиола и Покеттино – в шестерке номинантов на звание лучшего тренера АПЛ в декабре
3
3 января 2018
07:43
«Кристал Пэлас» потерял двух футболистов до конца сезона
31 декабря 2017
18:10
Ходжсон — о матче с «Манчестер Сити»: «Когда не реализовываешь пенальти в концовке матча, это очень расстраивает»
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