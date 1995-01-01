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    АПЛ. «Кристал Пэлас» Ходжсона пропустил семь безответных голов от «Ливерпуля»

    «Ливерпуль» разгромил на выезде «Кристал Пэлас», команду своего бывшего менеджера Роя Ходжсона. Дубли оформили Роберто Фирмино и Мохамед Салах.

    Действующий чемпион лидирует с шестиочковым отрывом. «Кристал Пэлас» остался на 12-й строчке.

    Лондонцы впервые в истории пропустили дома семь голов. Ливерпульцы впервые в истории АПЛ победили на выезде с разницей в семь голов.

    Только один удар «Ливерпуля» в створ не стал голевым.

    Мохамед Салах – первый игрок в истории «Ливерпуля» в АПЛ, который вышел на замену и поучаствовал в трех голах.

    Юрген Клопп стал лидером среди всех тренеров «Ливерпуля» по количеству побед в АПЛ (127).

    Чемпионат Англии. АПЛ. 14-й тур

    Кристал Пэлас – Ливерпуль – 0:7 (0:3)

    Голы: 0:1 – Минамино, 3; 0:2 – Мане, 35; 0:3 – Фирмино, 44; 0:4 – Хендерсон, 52; 0:5 – Фирмино, 68; 0:6 – Салах, 81; 0:7 – Салах, 84.

    Календарь АПЛ

    Турнирная таблица АПЛ

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    Источник: Бомбардир.ру

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    Сегодня, 17:18
    Комментарии4
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      Рейтинг: +1472

      Romio-xxx 1 час назад

      Маньяки какие-то.

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      Рейтинг: +1088

      Muboraksho 1 час назад

      Если бы Салах играл с самого начала то наверное заколотил бы еще пару голов... Но увы... Поздравляю Салаха и команду Ливерпуль с победой

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      Рейтинг: +2871

      +50/-50 2 часа назад

      Салах +2, Фирмино +2 и остальные на подхвате.

      0
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      fabo45 2 часа назад

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