АПЛ. «Кристал Пэлас» Ходжсона пропустил семь безответных голов от «Ливерпуля»

«Ливерпуль» разгромил на выезде «Кристал Пэлас», команду своего бывшего менеджера Роя Ходжсона. Дубли оформили Роберто Фирмино и Мохамед Салах.

Действующий чемпион лидирует с шестиочковым отрывом. «Кристал Пэлас» остался на 12-й строчке.

Лондонцы впервые в истории пропустили дома семь голов. Ливерпульцы впервые в истории АПЛ победили на выезде с разницей в семь голов.

Только один удар «Ливерпуля» в створ не стал голевым.

Мохамед Салах – первый игрок в истории «Ливерпуля» в АПЛ, который вышел на замену и поучаствовал в трех голах.

Юрген Клопп стал лидером среди всех тренеров «Ливерпуля» по количеству побед в АПЛ (127).

Чемпионат Англии. АПЛ. 14-й тур

Кристал Пэлас – Ливерпуль – 0:7 (0:3)

Голы: 0:1 – Минамино, 3; 0:2 – Мане, 35; 0:3 – Фирмино, 44; 0:4 – Хендерсон, 52; 0:5 – Фирмино, 68; 0:6 – Салах, 81; 0:7 – Салах, 84.

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