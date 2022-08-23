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    Рой Ходжсон - статистика

    Тренер
    Имя Рой
    Фамилия Ходжсон
    Команда Кристал Пэлас
    Гражданство Англия
    Дата рождения 9 августа 1947
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Матч Турнир
    01.04.2023 Кристал Пэлас 2 : 1 Лестер Англия. Премьер-лига, 29 тур
    09.04.2023 Лидс 1 : 5 Кристал Пэлас Англия. Премьер-лига, 30 тур
    Статистика по турнирам
    Команда Игр Побед Поражений Ничьих
    Уотфорд 1 0 1 0
    Матчи в этом турнире
    Дата Матч
    23.08.2022 Уотфорд 0 : 2 Милтон Кинс Донс
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