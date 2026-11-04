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Бристоль Сити
Рой Ходжсон
Статистика
Рой Ходжсон - статистика
Бристоль Сити
Англия
9 августа 1947 (79)
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Матчи за последние 30 дней
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бристоль Сити
1 : 2
04.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Болтон
2 : 3
31.10.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Сток Сити
0 : 0
24.10.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Бристоль Сити
0 : 1
17.10.2026
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 10 тур
Бристоль Сити
0 : 1
13.10.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 9 тур
Чарльтон
1 : 1
10.10.2026
Бристоль Сити
Статистика по турнирам
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Кубок Английской лиги 2008/2009
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Команда
И
В
П
Н
Бристоль Сити
1
0
1
0
Англия. Кубок лиги, 1/64 финала
Бристоль Сити
0 : 1
06.08.2026
Уолсолл
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