Рой Ходжсон - статистика
Тренер
|Имя
|Рой
|Фамилия
|Ходжсон
|Команда
|Кристал Пэлас
|Гражданство
|Англия
|Дата рождения
|9 августа 1947
|Имя
|Рой
|Фамилия
|Ходжсон
|Команда
|Кристал Пэлас
|Гражданство
|Англия
|Дата рождения
|9 августа 1947
|Дата
|Матч
|Турнир
|01.04.2023
|Кристал Пэлас
|2 : 1
|Лестер
|Англия. Премьер-лига, 29 тур
|09.04.2023
|Лидс
|1 : 5
|Кристал Пэлас
|Англия. Премьер-лига, 30 тур
|Команда
|Игр
|Побед
|Поражений
|Ничьих
|Уотфорд
|1
|0
|1
|0
|Дата
|Матч
|23.08.2022
|Уотфорд
|0 : 2
|Милтон Кинс Донс