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Бристоль Сити
Рой Ходжсон
Материалы
Рой Ходжсон - материалы
Бристоль Сити
Англия
9 августа 1947 (79)
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Публикации
«Кристал Пэлас» не только забил, но и обыграл чемпиона после жутких 0:17
В интернете уже обсмеяли «Челси», который умудрился проиграть незабивающей команде.
14.10.2017 21:45
6
Счастливая монетка Сэма. Как меняется сборная Англии
Сэм Эллардайс начал работу в сборной Англии с победы. «Бомбардир» выделяет тренды в первой игре англичан при новом менеджере: важность Лалланы, Руни круче своего тренера и удача, которой с Большим Сэмом поделился болельщик-инвалид.
05.09.2016 13:00
1
Большой Сэм вступает в игру. Как дебютировали в Англии до Эллардайса
Сегодня Сэм Эллардайс проведет свой первый официальный матч в качестве главного тренера сборной Англии. «Бомбардир» вспоминает, как сложились дебютные игры для его предшественников.
04.09.2016 17:01
Почему Сэм Эллардайс – лучший выбор для сборной Англии
Это могло произойти 10 лет назад, когда ФА выбирала между Стивом Маклареном и Сэмом Эллардайсом после отставки Эрикссона, но случилось только сейчас – Эллардайс принял сборную Англии. «Бомбардир» видит выбор Футбольной Ассоциации удачным, несмотря на всю противоречивость репутации «Большого Сэма».
22.07.2016 14:30
4
Слуцкий, Месси и еще четыре главных неудачника лета
Сборная Португалии сенсационно выиграла Евро-2016, а Гризманн влюбил в себя весь мир. Триумфаторы ликуют, но не для всех футбольных персон лето вышло столь крутым. «Бомбардир» рассказывает о тех, кого настигла большая футбольная неудача.
15.07.2016 19:00
8
Почему Арсен Венгер должен работать в сборной Англии
Британские журналисты уверены, что первый номер в списке кандидатов на тренерское место сборной Англии − Арсен Венгер. «Бомбардир» объясняет, почему это будет правильным выбором.
08.07.2016 12:00
Слуцкий полностью сменит полузащиту. Чили унижает Мексику. Дайджест событий дня
Месси ставит новый рекорд. Ходжсон может сохранить должность. Варди останется в «Лестере». «Бомбардир» собирает главные новости дня в одном материале.
19.06.2016 22:30
3
Пять крутых вещей и достижений 2-го тура Евро
Роналду стал рекордсменом и совершил благородный поступок. Карасев отлично отсудил две встречи. Ходжсон научился делать замены. «Бомбардир» рассказывает о самом интересном на Евро-2016.
19.06.2016 12:56
7
Рой клад. Почему потенциал сборной Англии безграничен
После матча с Уэльсом можно констатировать прогресс не только в результате, но и в показателях игроков, а также тренерской мысли. «Бомбардир» объясняет, почему ребята Ходжсона еще только разогреваются.
17.06.2016 18:16
4
9 мыслей о матче Англия – Россия от Daily Mirror
Перевод статьи Daily Mail о матче Англия – Россия
12.06.2016 18:03
Родилась елочка. Почему на засвет состава сборной Англии не стоит обращать внимания
На днях один из тренеров англичан – Рэй Льюигтон – на глазах у журналистов прошелся со стратегическими документами к Евро. Но так ли это на самом деле? «Бомбардир» рассказывает, как журналисты раздули сенсацию на пустом месте.
10.06.2016 14:00
2
Как Маркус Рэшфорд превратился из школьника в нападающего сборной
Всего три месяца назад безвестный темнокожий форвард бегал за молодежный состав «МЮ» и готовился к выпускным экзаменам. Но травмы игроков главной команды заставили его забыть об образовании и устроить спринтерский рывок к всемирной славе.
02.06.2016 13:30
9
Над Евро-2016 нависла террористическая угроза. Аленичев остается в «Спартаке». Дайджест событий дня
РФС раздал награды. Бердыев остается в «Ростове». Рэшфорд сыграет на Евро. «Бомбардир» собирает главные новости дня в одном материале.
31.05.2016 22:17
10
«Ростов» сыграет в Лиге чемпионов. «Спартак» вернется в еврокубки. Дайджест событий дня
Бывший защитник «Рубина» перейдет в «Барселону». Сами казанцы зовут тренером Черчесова. Головин может уехать в АПЛ. «Бомбардир» собирает главные новости дня в одном материале.
16.05.2016 23:15
11
Неожиданность дня. Гари Невилл возглавил «Валенсию»
Бывший правый защитник «Манчестер Юнайтед» и тренер сборной Англии Гари Невилл назначен главным тренером «Валенсии» до конца сезона. Что же у него впереди?
02.12.2015 22:10
1
1
2
Главные новости
«Я просил его остаться»: Жезуш – об уходе Роналду из сборной Португалии
17:40
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Романцев предположил, почему Карпин не вызвал Глушенкова в сборную России
17:35
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Реакция Пирса Моргана на уход Роналду из сборной Португалии
16:51
Шварц высказался о возможном переходе Миранчука в «Локомотив»
16:30
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Президент Португалии отреагировал на уход Роналду из сборной
16:16
Прояснилась ситуация с прощальным матчем Роналду
15:53
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Карпукас объяснил, почему выбрал «Зенит», а не «Краснодар»
15:45
16
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«Барселона» продлила контракт с Рафиньей
15:31
«Бесполезное сухое полено»: Губерниев прокомментировал уход Роналду из сборной Португалии
15:16
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Фаны «Галатасарая» изобразили Батракова советским маршалом на фоне Кремля
14:27
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