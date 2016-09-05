Счастливая монетка Сэма. Как меняется сборная Англии

Символично, что первым соперником для Сэма Эллардайса у руля сборной Англии стала команда, с которой совсем недавно англичане играли еще под руководством Ходжсона на чемпионате Европы во Франции. Отличная возможность для сравнений, но все же стоило учитывать ряд факторов, которые делали разницу между этим матчем и поединком против Словакии в группе на Евро.

Во-первых, тогда словакам нужно было кровь из носу сыграть вничью, и они закрылись, получив в итоге нужный для себя результат. Сейчас только начало отбора, за поражение никто бы не упрекнул, потому была возможность рискнуть и сыграть в более атакующем стиле, что словаки и сделали – прогнозируемо и логично. Для самих англичан этот поединок с главным конкурентом в отборе с турнирной точки зрения вовсе не становился «матчем всей жизни» – ничья была вполне достойным результатом, о чем и сказал на предматчевой пресс-конференции Эллардайс. Действительно, дебют дебютом, но задачу прохождения квалификации никто не отменял, а Биг Сэм как человек прагматичный ориентируется как раз на ее выполнение.

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Кроме того состав Словакии изменился незначительно по количеству игроков, но серьезно в плане качества – не было Вайсса и Куцки, а также Дуды, а эти игроки были ключевыми на Евро. Англичане же вышли в составе, который мало отличался от того, который опозорился с Исландией. Эллардайс никогда не говорил о том, что Ходжсон совершал какие-то ошибки в выборе состава сборной, но достаточно жестко критиковал вопросы, связанные с качеством игры, потому он изначально видел простор для прогресса в правильном использовании шикарных, по его мнению, кадров сборной Англии.

Если мы решили, что никаких сюрпризов по кадрам Эллардайс не мог и не хотел презентовать, то стоило ли ожидать многого от этого матча? Конечно, хотелось найти какие-то ключевые и важные отличия старой и «новой» Англии, но сборная – это не клуб и кардинально изменить состав и подбор игроков Эллардайс не мог, да и не хотел, потому найти какие-то его явные наработки в первой игре достаточно сложно. Самое главное отличие от той игры со Словакией – Англия при полном преимуществе во втором тайме все же забила победный гол, чего команда Ходжсона сделать не смогла.

Эллардайс, конечно же, хотел начать с победы – его предшественник прошел отбор к Евро-2016 без потерь, и сравнений и здесь избежать было сложно. «Это самая большая работа, которую я когда-либо имел. Ты знаешь, что ведешь вперед всю страну – каждый наблюдает за тобой. Все хотят, чтобы дорога шла вперед, и путь был успешным. У меня было много сообщений сегодня и нельзя даже пытаться ответить на все пожелания удачи со всей страны. Все ждали, затаив дыхание, когда мы забьем победный гол – и мы это сделали. В тот момент я вздохнул с облегчением».

Большой Сэм вступает в игру. Как дебютировали в Англии до Эллардайса

Эллардайс – тренер, который по части опыта даст фору многим нынешним менеджерам Премьер-лиги, волновался как школьник перед первым экзаменом. Потому в этом матче стоит искать не какие-то тактические новшества, а большую дозу успокоительного, которой одарил нового менеджера сборной Англии Адам Лаллана – эта победа дает возможность Большому Сэму расслабиться и избавиться от части давления, которым тренер наградил себя сам.

Может быть, где-то Сэму повезло, но и здесь он нашел объяснение произошедшему – когда он выходил из гостиницы в Братиславе, отец мальчика в инвалидной коляске попросил сфотографироваться с ним, а тот подарил Эллардайсу монетку, которая должна была стать счастливой: «Она была у меня в кармане, когда мы выиграли, так что теперь я буду ее хранить все время». Интересно, что гол Лалланы был забит на отметке 4:44 компенсированного времени, при четырех добавленных минутах.

Больше всего поводов для разговоров в прессе дала позиция Руни, который провел матч в отдалении от ворот, как оказалось – по собственному желанию. Эллардайс: «Это наиболее титулованный игрок в сборной Англии. Он выиграл все в «Манчестер Юнайтед» и я думаю, у него есть больше опыта международного футбола, чем у меня. Потому я не могу сказать ему, где он должен играть. Моя задача – спросить, где он чувствует себя лучше и может принести больше пользы команде, а там уж наблюдать за тем, что из этого получится. Он был бомбардиром всю свою жизнь, и я хочу, чтобы он забивал снова и снова, но так как он читает игру – это удивительно. Я должен признать, что он действительно играл немного глубже, чем я предполагал, но я очень доволен выполненной им работой».

Почему Сэм Эллардайс – лучший выбор для сборной Англии

Проблему Руни пытались решить как минимум три последних менеджера сборной Англии – в отборочном цикле он был традиционно хорош на любой позиции, а вот как только дело доходило до финального турнира, Уэйн сникал. По большому счету, сейчас его лучший турнир в футболке сборной – дебютный Евро-2004 в Португалии, куда он поехал еще игроком «Эвертона». Требовать от Эллардайса, чтобы он сразу нашел правильную позицию для Уэйна, по меньшей мере, странно, зная о том, сколько тренеров пытались сделать это в последние годы.

По той игре, которую демонстрирует Харри Кейн, логично предположить, что Руни мог бы вернуться на острие атаки, но давайте не будем забывать – август и начало сентября это не время Кейна. Он традиционно очень тяжело входит в сезон, долго не может найти потерянный за лето бомбардирский кураж, но как только забьет первый гол – снова превращается в опасного форварда. Эллардайс готов подождать, как и Маурисио Покеттино – суеты и сумбурных решений от него точно никто не дождется при всем волнении, которое испытывал «Большой Сэм» перед игрой со Словакией.

Это только начало, но уже в своем первом матче Эллардайс взял самые важные три очка – дальше будет только проще, так как главный конкурент обыгран на его поле. Счастливая монетка или же настырность Адама Лалланы помогли нового менеджеру сборной Англии, но он обыграл Словакию, а это самая главная разница между его сборной и командой Ходжсона на Евро.