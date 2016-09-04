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    ЧМ-2018. Квалификация, 1-й тур. Германия уничтожила Норвегию, Англия вытащила матч против Словакии. Все голы


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    Голосов: 2
    04.09.2016 22:00
    Сегодня состоялись первые встречи квалификации чемпионата мира в России. Англия удивительным образом победила в Трнаве, Норвегия ничего не противопоставила чемпионам мира немцам. «Бомбардир» предлагает вниманию читателей все голы главных матчей игрового дня.

    Другие результаты: Мальта – Шотландия 1:5, Чехия – Северная Ирландия 0:0, Румыния – Черногория 1:1.

    Закончен матч между Норвегией и Германий. 0:3 – более чем уверенная победа подопечных Лева.

    Мюллер! 61-я минута, и еще один гол от бундесманшафт – 0:3.

    Результаты в других встречах после первого тайма: Мальта – Шотландия 1:1, Чехия – Северная Ирландия 0:0, Румыния – Черногория 0:0.

    Киммих! Аккурат в раздевалку удваивает преимущество немцев с передачи Мюллера – 0:2.

    Мюллер! 15-я минута – и счет открыт. Впереди Германия.

    Начался матч в Норвегии! Другие встречи в это же время: Мальта – Шотландия, Чехия – Северная Ирландия и Румыния – Черногория.

    Совсем скоро стартует ряд других поединков, в том числе матч Норвегия – Германия. Представляем состав чемпионов мира.

    Результаты других уже состоявшихся матчей: Казахстан – Польша 2:2, Сан-Марино – Азербайджан 0:1, Дания – Армения 1:0, Литва – Словения 2:2.

    Лаллана!!! Казалось, закончилась уже встреча, но Лаллана прошивает-таки Козачика – 0:1!

    Литовцы же пока ведут против Словении – 2:0.

    К тому же, горячо в игре Казахстана и Польши. В самом начале второго тайма казахи отквитали два мяча и счет уже равный!

    Шкртел получает вторую желтую! Остается в меньшинстве Словакия.

    Начинается второй тайм в Трнаве. Кстати, азербайджанцы в самом конце первого тайма забили-таки в Сан-Марино и ведут 0:1.

    Перерыв в игре Словакия – Англия. 0:0 пока, надеемся на голы во втором тайме.

    Левандовски реализовал пенальти. 0:2 в игре Казахстана и Польши.

    Капустка забил за Польшу, Эриксен – за Данию.

    Открыт счет сразу в двух матчах: Польша вышла вперед в Казахстане, а Дания повела против Армении – 1:0.

    Началась игра в Трнаве! Поехали.

    Кроме Словакии и Англии, в 19:00 стартуют следующие поединки: Казахстан – Польша, Сан-Марино – Азербайджан, Дания – Армения и Литва – Словения.

    Словакия сегодня сыграет в следующем составе: Козачик, Пекарик, Шкртел, Дюрица, Губочан, Мак, Грегуш, Печовски, Гамшик Швенто, Дюриш.

    Один из самых интересных матчей начнется в 19:00: Словакия принимает на своем поле сборную Англию. Это будет дебютная официальная игра для Сэма Эллардайса. Сегодня мы уже писали о том, как стартовали со сборной «трех львов» другие наставники, а теперь предлагаем вам стартовый состав, который определил Биг Сэм на свою первую игру.

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Официальный твиттер сборной Германии
    Рейтинг: 3 Голосов: 2
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +979

      TUMS 5 сентября 2016, 02:36

      Казахстан молодцы, Германия почти как всегда на высоте.

      0
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      Рейтинг: +1160

      Karpathian 4 сентября 2016, 20:21

      хорошо

      0
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      Рейтинг: +7

      Russo_ 4 сентября 2016, 20:11

      nikogda

      0
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    • ...
      Рейтинг: +582

      lNeTl 4 сентября 2016, 18:45

      Словакия - порви англичан

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