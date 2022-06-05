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«Это крупнейший успех в истории валлийского футбола». Бэйл – о выходе Уэльса на ЧМ-2022

Нападающий сборной Уэльса Гарет Бэйл прокомментировал победу над Украиной (1:0) в финальном матче отбора ЧМ-2022.

«Это крупнейший успех в истории валлийского футбола. Все мы в восторге. Вот в чем состоят наши мечты и ради чего мы начинали свой путь. Эта победа – для всех наших изумительных болельщиков. Невозможно словами описать такие чувства.

Это совершенно немыслимо. Каждый, кто вышел сегодня на поле, а также весь наш штаб – все были великолепны в ходе этого отборочного цикла», – сказал Бэйл.

  • Уэльса на ЧМ-2022 сыграет в одной группе с Англией, США и Ираном.
  • Турнир пройдет в ноябре-декабре в Катаре.

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Источник: сайт УЕФА

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05.06.2022 22:12
Комментарии2
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    Рейтинг: +15786

    Cleaner 2 часа назад

    Могли бы выиграть и с большим счетом. У этого Уэльса есть шанс побороться за второе место в группе.

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    Рейтинг: +576

    SinyaaPyll 2 часа назад

    Так уж и крупнейший. В 1958-м Уэльс вышел из группы. Проиграл, кстати, в непростом матче будущим чемпионам - бразильцам.

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