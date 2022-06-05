«Это крупнейший успех в истории валлийского футбола». Бэйл – о выходе Уэльса на ЧМ-2022

Нападающий сборной Уэльса Гарет Бэйл прокомментировал победу над Украиной (1:0) в финальном матче отбора ЧМ-2022.

«Это крупнейший успех в истории валлийского футбола. Все мы в восторге. Вот в чем состоят наши мечты и ради чего мы начинали свой путь. Эта победа – для всех наших изумительных болельщиков. Невозможно словами описать такие чувства.

Это совершенно немыслимо. Каждый, кто вышел сегодня на поле, а также весь наш штаб – все были великолепны в ходе этого отборочного цикла», – сказал Бэйл.