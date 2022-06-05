Определились 30 из 32 участников ЧМ-2022

Уэльс обыграл Украину (1:0) в финальном матче отбора ЧМ-2022.

Стали известны 30 из 32 сборных, которые сыграют на чемпионате мира в Катаре.

Европа: Англия, Бельгия, Германия, Дания, Испания, Нидерланды, Польша, Португалия, Сербия, Франция, Хорватия, Швейцария, Уэльс.

Южная Америка: Аргентина, Бразилия, Эквадор, Уругвай.

Африка: Гана, Марокко, Сенегал, Камерун, Тунис.

Азия: Иран, Катар, Саудовская Аравия, Южная Корея, Япония.

Северная Америка: Канада, США, Мексика.