Определились 30 из 32 участников ЧМ-2022

Уэльс обыграл Украину (1:0) в финальном матче отбора ЧМ-2022.
Стали известны 30 из 32 сборных, которые сыграют на чемпионате мира в Катаре.
Европа: Англия, Бельгия, Германия, Дания, Испания, Нидерланды, Польша, Португалия, Сербия, Франция, Хорватия, Швейцария, Уэльс.
Южная Америка: Аргентина, Бразилия, Эквадор, Уругвай.
Африка: Гана, Марокко, Сенегал, Камерун, Тунис.
Азия: Иран, Катар, Саудовская Аравия, Южная Корея, Япония.
Северная Америка: Канада, США, Мексика.
- ЧМ-2022 пройдет в ноябре-декабре этого года.
- Россия должна была сыграть в стыках, но ФИФА отстранила сборную.
Источник: «Бомбардир»