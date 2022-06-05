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Определились 30 из 32 участников ЧМ-2022

Уэльс обыграл Украину (1:0) в финальном матче отбора ЧМ-2022.

Стали известны 30 из 32 сборных, которые сыграют на чемпионате мира в Катаре.

Европа: Англия, Бельгия, Германия, Дания, Испания, Нидерланды, Польша, Португалия, Сербия, Франция, Хорватия, Швейцария, Уэльс.

Южная Америка: Аргентина, Бразилия, Эквадор, Уругвай.

Африка: Гана, Марокко, Сенегал, Камерун, Тунис.

Азия: Иран, Катар, Саудовская Аравия, Южная Корея, Япония.

Северная Америка: Канада, США, Мексика.

  • ЧМ-2022 пройдет в ноябре-декабре этого года.
  • Россия должна была сыграть в стыках, но ФИФА отстранила сборную.

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Источник: «Бомбардир»

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05.06.2022 21:06
Комментарии22
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    Рейтинг: +5192

    TOMSON 4 минуты назад

    Удивительное повторение истории. После гола имени Филимонова Украина пропустила похожий в стыках и не прошла. И вот после автогола РФ от Хорватов Украина получила свой автогол.

    0
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    Рейтинг: +12733

    playsh 1 час назад

    Бог не фраер,он всё видит.Правда и справедливость торжествует.Уэльс,спасибо.

    0
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    Рейтинг: +6689

    Из Твери Леха 2 часа назад

    Есть за кого болеть на этом ЧМ и против кого)))

    0
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +24399

    bset 3 часа назад

    Матч ТВ в очередной раз опозорился. Вместо матча Уэльс - Украина показывал повтор матча 2008 года. Ну вы и клоуны, канделаковцы...

    4
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    Рейтинг: +48

    Miru mir > bset 3 часа назад

    Вот такая сейчас политика....Украина для некоторых враждебная страна...Это печально.

    1
    Ответить
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    Рейтинг: +369

    За Московский ЦСКА > Miru mir 3 часа назад

    Главное,что для многих Сербия - братская страна. Которая всеми силами пытается не предавать Россию. Как то так.

    3
    Ответить
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    Рейтинг: +5192

    TOMSON > bset 2 минуты назад

    У Матч.тв нет прав на трансляцию этого матча. И тут не к РФ вопросы.

    0
    Ответить
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    Рейтинг: +46

    гор ген 3 часа назад

    Главное очень долго не увидим орков меньше вони

    3
    Ответить
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    Рейтинг: +4676

    Красногорск_Фан 3 часа назад

    Поздравляю Уэльс. Для маленькой страны которая любит футбол это большая радость. Украина играла хорошо, если бы матч был не в Кардиффе, скорей всего - прошла бы. Но, Уэльс бился на ЧМ едут красные драконы. И это тоже хороший исход.

    5
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    Рейтинг: +369

    За Московский ЦСКА > Красногорск_Фан 3 часа назад

    Красногорск_Фан , мне кажется это не просто хороший исход, а просто великолепный исход!!! И чемпионат мира пройдет в честной борьбе. И Крым больше не будет красоваться на не понятной форме. Одним словом - Все будет хорошо!!!

    5
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    Рейтинг: +369

    За Московский ЦСКА > NET VOINE 3 часа назад

    Скорее всего,в последних инструкциях из белого, белого дома ,было решено не тянуть эту страну. Слишком большие расходы понес бы Катар, когда туда хлынули бы миллионы бедных, жовто-блакитных беженцев, желающих на шару смотреть красивый футбол и ещё получать пособие ,в перерывах между матчами.

    3
    Ответить
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    Рейтинг: +369

    За Московский ЦСКА > NET VOINE 3 часа назад

    Бедняга, ты в бане. Не растраивайся. Для тебя так будет лучше.

    1
    Ответить
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    Рейтинг: +48

    Miru mir > За Московский ЦСКА 3 часа назад

    Да действительно.Многие утверждали что Украине просто за просто так победу отдадут в футболе.Просто так не получилось

    2
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    Рейтинг: +369

    За Московский ЦСКА > Miru mir 3 часа назад

    Ну,посмотрите выше мой аргумент ,почему не стали тянуть украину. Это мое личное мнение, но мне кажется,оно имеет право на жизнь.

    0
    Ответить
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    Рейтинг: +5646

    Давид59 > Miru mir 2 часа назад

    Уважаемый, бросьте дискутировать с человеком, не желающим искать информацию. Ваш собеседник явно смотрит только федеральные каналы.

    0
    Ответить
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    Рейтинг: +369

    За Московский ЦСКА 3 часа назад

    Слава Уэльсу! Ну а мы будем болеть за наших братьев - Сербов! Сербия - вперед!!!

    9
    Ответить
    ...
    Рейтинг: +4676

    Красногорск_Фан > За Московский ЦСКА 3 часа назад

    Не забудь еще Аргентину и Мексику которые должны вывернуть польшу в группе мехом наружу.

    6
    Ответить
    ...
    Рейтинг: +369

    За Московский ЦСКА > Красногорск_Фан 3 часа назад

    Да,логично. Посмотрим,что у поляков во внутреностях!

    3
    Ответить
    ...
    Рейтинг: +1238

    Artemka444 > Красногорск_Фан 3 часа назад

    Вот и правильно что Укравны не будет на ЧМ!!!

    3
    Ответить
    ...
    Рейтинг: +93

    Salt-N-Pepa > Красногорск_Фан 3 часа назад

    Оставайтесь на линии. Ваше мнение очень важно для нас)) Ваш комментарий уровня обиженного пятиклассника.

    5
    Ответить
    ...
    Рейтинг: +12733

    playsh > За Московский ЦСКА 1 час назад

    Говно во внутренностях,и море желчи...

    0
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    Рейтинг: +5646

    Давид59 3 часа назад

    Украина хорошо играла. Как минимум пенальти (на Ярмоленко) заслужили. Странное решение судьи.

    3
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