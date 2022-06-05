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Определились 30 из 32 участников ЧМ-2022

5 июня 2022, 21:06
30

Уэльс обыграл Украину (1:0) в финальном матче отбора ЧМ-2022.

Стали известны 30 из 32 сборных, которые сыграют на чемпионате мира в Катаре.

Европа: Англия, Бельгия, Германия, Дания, Испания, Нидерланды, Польша, Португалия, Сербия, Франция, Хорватия, Швейцария, Уэльс.

Южная Америка: Аргентина, Бразилия, Эквадор, Уругвай.

Африка: Гана, Марокко, Сенегал, Камерун, Тунис.

Азия: Иран, Катар, Саудовская Аравия, Южная Корея, Япония.

Северная Америка: Канада, США, Мексика.

  • ЧМ-2022 пройдет в ноябре-декабре этого года.
  • Россия должна была сыграть в стыках, но ФИФА отстранила сборную.

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Источник: «Бомбардир»
Отборочные матчи к ЧМ. Европа
Комментарии (30)
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Давид59
1654452593
Украина хорошо играла. Как минимум пенальти (на Ярмоленко) заслужили. Странное решение судьи.
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За Московский ЦСКА
1654452693
Слава Уэльсу! Ну а мы будем болеть за наших братьев - Сербов! Сербия - вперед!!!
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Красногорск_Фан
1654452791
Поздравляю Уэльс. Для маленькой страны которая любит футбол это большая радость. Украина играла хорошо, если бы матч был не в Кардиффе, скорей всего - прошла бы. Но, Уэльс бился на ЧМ едут красные драконы. И это тоже хороший исход.
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гор ген
1654454193
Главное очень долго не увидим орков меньше вони
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Из Твери Леха
1654458434
Есть за кого болеть на этом ЧМ и против кого)))
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Plyash
1654461197
Бог не фраер,он всё видит.Правда и справедливость торжествует.Уэльс,спасибо.
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TOMSON
1654465910
Удивительное повторение истории. После гола имени Филимонова Украина пропустила похожий в стыках и не прошла. И вот после автогола РФ от Хорватов Украина получила свой автогол.
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DemSerg
1654473507
Украина молорики. Жаль, не повезло чуть. Но бились как львы, каждый мяч выгрызали. Респект и уважуха футболистам.
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Oldtrafford83
1654491259
Сербия и Мексика вперёд!!!
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