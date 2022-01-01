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Ловчев – о стыках отбора ЧМ-2022: «Был уверен в победе украинцев, но слава богу, этого не произошло»

Бывший футболист сборной СССР Евгений Ловчев высказался о непопадании Украины на ЧМ-2022.

  • Украинская сборная в финальном стыке проиграла Уэльсу (0:1).
  • Решающим стал автогол Андрея Ярмоленко.
  • Они пропустят 4-й ЧМ подряд.

«Многие перед стыковыми матчами говорили, что надо отдать путевку Украине, но (то, что произошло) это единственное светлое пятно во всей истории спорта.

Самое главное, игра Украины с Уэльсом – это хоть чуть-чуть проявление спорта в том исконном виде, о котором когда-то говорил Кубертен. Вне политики.

Я считаю, что Шотландия сильнее чем Уэльс, был уверен в победе украинцев, но слава богу, этого не произошло.

Это не отношение к Украине, а отношение к тому, что спорт должен вернуться в исконный вид», – сказал Ловчев.

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Источник: «Матч ТВ»

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