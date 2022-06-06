Зинченко: «Валлийцы тянули время. В раздевалке говорили, что на Ярмоленко был очевидный пенальти»

Полузащитник сборной Украины Александр Зинченко прокомментировал работу судей в финальном стыке отбора ЧМ-2022 против Уэльса.
«Я не видел момента с Ярмоленко на повторе, поэтому ничего не могу сказать. Игроки в раздевалке говорили, что это был очевидный пенальти.
Общение с арбитром? Валлийцы очень долго тянули время. Надо общаться с арбитром на поле, потому что это живой человек», – сказал Зинченко.
- Украинцы проиграли со счетом 0:1 из-за автогола Андрея Ярмоленко.
- Они пропустят 4-й ЧМ подряд.
Источник: Tribuna.com