Зинченко: «Валлийцы тянули время. В раздевалке говорили, что на Ярмоленко был очевидный пенальти»

Полузащитник сборной Украины Александр Зинченко прокомментировал работу судей в финальном стыке отбора ЧМ-2022 против Уэльса.

«Я не видел момента с Ярмоленко на повторе, поэтому ничего не могу сказать. Игроки в раздевалке говорили, что это был очевидный пенальти.

Общение с арбитром? Валлийцы очень долго тянули время. Надо общаться с арбитром на поле, потому что это живой человек», – сказал Зинченко.