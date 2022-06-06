Канделаки – о непопадании Украины на ЧМ-2022: «Слава богу, футбол – не Евровидение»

Заместитель генерального директора холдинга «Газпром-медиа» Тина Канделалки отреагировала на поражение сборной Украины от Уэльса в финальном стыке отбора ЧМ-2022.
«Слава богу, футбол – не Евровидение», – написала Канделаки в своем телеграм-канале.
- Украинцы проиграли со счетом 0:1 из-за автогола Андрея Ярмоленко.
- Они пропустят 4-й ЧМ подряд.
- Победителем Евровидения в этом году стала украинская группа Kalush Orchestra. СМИ писали о махинациях в ходе голосования.
Источник: телеграм-канал Тины Канделаки