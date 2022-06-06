Канделаки – о непопадании Украины на ЧМ-2022: «Слава богу, футбол – не Евровидение»

Заместитель генерального директора холдинга «Газпром-медиа» Тина Канделалки отреагировала на поражение сборной Украины от Уэльса в финальном стыке отбора ЧМ-2022.

«Слава богу, футбол – не Евровидение», – написала Канделаки в своем телеграм-канале.