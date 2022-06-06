«Безгранично горжусь сборной». Шевченко – о непопадании Украины на ЧМ-2022

Бывший главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко прокомментировал поражение команды от Уэльса в финальном стыке отбора ЧМ-2022.

«С высоко поднятой головой и невероятной гордостью! Я безгранично горжусь сборной Украины и нашими самыми преданными в мире болельщиками. Вы доказали, что мы всегда будем бороться до конца, не жалея себя!

Не всe в жизни определяется результатом. Двигаемся вместе к следующим победам!» – написал Шевченко в соцсетях.