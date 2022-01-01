Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Все новости
Все новости
3
теста для вас
1 Тест: помните ли вы легендарные мячи?
Тест: помните ли вы легендарные мячи?
2 Тест: какой клуб РФПЛ купит вас этим летом?
Тест: какой клуб РФПЛ купит вас этим летом?
3 Тест: знаете ли вы знаменитых болельщиков?
Тест: знаете ли вы знаменитых болельщиков?

«Безгранично горжусь сборной». Шевченко – о непопадании Украины на ЧМ-2022

Бывший главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко прокомментировал поражение команды от Уэльса в финальном стыке отбора ЧМ-2022.

«С высоко поднятой головой и невероятной гордостью! Я безгранично горжусь сборной Украины и нашими самыми преданными в мире болельщиками. Вы доказали, что мы всегда будем бороться до конца, не жалея себя!

Не всe в жизни определяется результатом. Двигаемся вместе к следующим победам!» – написал Шевченко в соцсетях.

  • Украинцы проиграли со счетом 0:1 из-за автогола Андрея Ярмоленко.
  • Они пропустят 4-й ЧМ подряд.

Новости по теме
Канделаки – о непопадании Украины на ЧМ-2022: «Слава богу, футбол – не Евровидение»
Украина установила антирекорд квалификации ЧМ-2022 1
Украина превзошла Уэльс в пяти статистических показателях
Источник: «Бомбардир»

Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

Сегодня, 09:40
  • Читайте нас: 
  • Рейтинг@Mail.ru
11