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  • Глава Польского футбольного союза: «Отказ от матча с Россией – непростое решение, но мы должны были это сделать»

Глава Польского футбольного союза: «Отказ от матча с Россией – непростое решение, но мы должны были это сделать»

10 июня 2022, 13:21
1

Глава Польского футбольного союза Цезарий Кулеша прокомментировал отказ от матча с Россией.

  • Поляки и россияне должны были сыграть в стыках отбора ЧМ-2022.
  • Польша стала инициатором исключения России из турнира.
  • В итоге поляки вышли на ЧМ.

– Сборная Польши отказалась играть против России в очень важном матче. Насколько тяжело вам далось это решение и почему вы так поступили?

– Это было непросто, но бывают случаи в жизни, когда нужно принимать такие решения. Мы рисковали, но это полностью соответствует настроениям в нашем обществе. Мы чувствовали, что это решение от нас ждут не только болельщики. Но это то, что мы должны были сделать.

Вместе с несколькими федерациями других стран нам удалось выработать общую позицию, что мы не намерены играть с Россией, даже если она выступит под другим флагом и без гимна. ФИФА – это огромная организация с большими традициями, где встречаются разные взгляды.

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Источник: Sports.ru
Отборочные матчи к ЧМ. Европа Польша Россия
Комментарии (1)
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ilichkadr
1654856826
Хитрожопый шлях. От тебя ждали решения не болельщики, а твои хозяева в штатах.
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