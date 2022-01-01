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Глава Польского футбольного союза: «Отказ от матча с Россией – непростое решение, но мы должны были это сделать»

Глава Польского футбольного союза Цезарий Кулеша прокомментировал отказ от матча с Россией.

  • Поляки и россияне должны были сыграть в стыках отбора ЧМ-2022.
  • Польша стала инициатором исключения России из турнира.
  • В итоге поляки вышли на ЧМ.

– Сборная Польши отказалась играть против России в очень важном матче. Насколько тяжело вам далось это решение и почему вы так поступили?

– Это было непросто, но бывают случаи в жизни, когда нужно принимать такие решения. Мы рисковали, но это полностью соответствует настроениям в нашем обществе. Мы чувствовали, что это решение от нас ждут не только болельщики. Но это то, что мы должны были сделать.

Вместе с несколькими федерациями других стран нам удалось выработать общую позицию, что мы не намерены играть с Россией, даже если она выступит под другим флагом и без гимна. ФИФА – это огромная организация с большими традициями, где встречаются разные взгляды.

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Источник: Sports.ru

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Комментарии3
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    Рейтинг: +230

    rzfxgsk 1 час назад

    и за отказ играть должны были технари ставить всем отказникам... Но были нарушены все правила и регламенты... Нарушены просто так... ПО БЕСПРЕДЕЛУ...

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    Рейтинг: +602

    Suvorov51 1 час назад

    Буду болеть против шипящих пшеков. шляхи похожи на англосаксев. англия всегда гадит

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    Рейтинг: +15770

    ilichkadr 1 час назад

    Хитрожопый шлях. От тебя ждали решения не болельщики, а твои хозяева в штатах.

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