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  • Зинченко, Малиновский, Ярмоленко – в основе Украины на игру с Шотландией; Робертсон, Мактоминей, Гилмор выйдут у шотландцев

Зинченко, Малиновский, Ярмоленко – в основе Украины на игру с Шотландией; Робертсон, Мактоминей, Гилмор выйдут у шотландцев

1 июня 2022, 21:09
8

Стали известны стартовые составы команд на полуфинальный стыковой матч европейского отбора ЧМ-2022 между Шотландией и Украиной.

Шотландия: Крейг Гордон, Скотт Мактоминей, Лиам Купер, Грант Хэнли, Эндрю Робертсон, Билли Гилмор, Каллум Макгрегор, Аарон Хики, Че Адамс, Пол Макгинн, Линдон Дайкс.

Украина: Георгий Бущан, Илья Забарный, Виталий Миколенко, Николай Матвиенко, Александр Караваев, Тарас Степаненко, Виктор Цыганков, Александр Зинченко, Андрей Ярмоленко, Руслан Малиновский, Роман Яремчук.

  • Матч начнется в 21:45 по Москве.

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Источник: Бомбардир.ру
Отборочные матчи к ЧМ. Европа Украина. Премьер-лига Украина Ярмоленко Андрей Малиновский Руслан Робертсон Эндрю Зинченко Александр Мактоминей Скотт Гилмор Билли
Комментарии (8)
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Skull_Boy
1654108550
Кельтов засудят
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111Hunter111
1654109249
Сначала кельты встанут на колени, а потом лизнут до крови и сдадут матч.
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Олег1204
1654118125
С такими комментариями не стыдно в чс оказаться. Вообще пи...стов снизу яб отправил на х отсюда.
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