Зинченко, Малиновский, Ярмоленко – в основе Украины на игру с Шотландией; Робертсон, Мактоминей, Гилмор выйдут у шотландцев

Стали известны стартовые составы команд на полуфинальный стыковой матч европейского отбора ЧМ-2022 между Шотландией и Украиной.

Шотландия: Крейг Гордон, Скотт Мактоминей, Лиам Купер, Грант Хэнли, Эндрю Робертсон, Билли Гилмор, Каллум Макгрегор, Аарон Хики, Че Адамс, Пол Макгинн, Линдон Дайкс.

Украина: Георгий Бущан, Илья Забарный, Виталий Миколенко, Николай Матвиенко, Александр Караваев, Тарас Степаненко, Виктор Цыганков, Александр Зинченко, Андрей Ярмоленко, Руслан Малиновский, Роман Яремчук.

Матч начнется в 21:45 по Москве.

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