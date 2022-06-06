Украина установила антирекорд квалификации ЧМ-2022

Уэльс обыграл Украину (1:0) в финальном матче отбора чемпионата мира. Единственный гол на 34-й минуте в свои ворота забил Андрей Ярмоленко – он срезал мяч головой после подачи Гарета Бэйла.
Украина пробила в створ ворот валлийцев девять раз, но при этом не забила. Это антирекорд квалификации ЧМ-2022.
В воротах Уэльса стоял 35-летний Уэйн Хеннесси. Он отбил все девять ударов в створ.
- Украина превзошла Уэльс в пяти статистических показателях.
- Сборная не вышла на ЧМ в четвертый раз подряд.
Источник: Opta