Украина установила антирекорд квалификации ЧМ-2022

Уэльс обыграл Украину (1:0) в финальном матче отбора чемпионата мира. Единственный гол на 34-й минуте в свои ворота забил Андрей Ярмоленко – он срезал мяч головой после подачи Гарета Бэйла.

Украина пробила в створ ворот валлийцев девять раз, но при этом не забила. Это антирекорд квалификации ЧМ-2022.

В воротах Уэльса стоял 35-летний Уэйн Хеннесси. Он отбил все девять ударов в створ.