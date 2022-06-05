Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Все новости
Все новости
3
теста для вас
1 Тест: что вы знаете об игроках сборной России?
Тест: что вы знаете об игроках сборной России?
2 Тест: пошути-ка первого апреля! «Бомбардир» дарит шанс не облажаться
Тест: пошути-ка первого апреля! «Бомбардир» дарит шанс не облажаться
3 Тест: футболист какой лиги дороже – АПЛ или РФПЛ?
Тест: футболист какой лиги дороже – АПЛ или РФПЛ?

Зинченко прокомментировал непопадание сборной Украины на чемпионат мира

Полузащитник сборной Украины Александр Зинченко прокомментировал поражение от Уэльса (0:1) в финальном матче отбора ЧМ-2022.

«В первую очередь я бы хотел поблагодарить за всю ту поддержку, которую нам оказали. Мы оставили на поле все силы.

Сборная Уэльса отработала на «отлично», а героем матча был Хеннесси: он несколько раз невероятно спас ворота. Для нас это поражение не получилось заслуженным – игра была очень напряженной. Нам нужно идти дальше и много трудиться. Желаю сборной Уэльса всего самого наилучшего на чемпионате мира.

Футбол – это эмоции. Если мы способны дарить болельщикам эти прекрасные эмоции, то это здорово и в этом суть нашей работы. К сожалению, сегодня мы не смогли добиться желаемого результата – жаль наших болельщиков. Сегодня мы отдали на поле все силы, но таков футбол: в нем случается всякое», – сказал Зинченко.

Новости по теме
Петраков: «Украина сделала все, что могла. Не знаю, что сказать»
Украина не вышла на чемпионат мира 4-й раз подряд
Украина превзошла Уэльс в пяти статистических показателях
Источник: сайт УЕФА

Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

05.06.2022 22:26
  • Читайте нас: 
  • Рейтинг@Mail.ru
11