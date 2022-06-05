Зинченко прокомментировал непопадание сборной Украины на чемпионат мира

Полузащитник сборной Украины Александр Зинченко прокомментировал поражение от Уэльса (0:1) в финальном матче отбора ЧМ-2022.

«В первую очередь я бы хотел поблагодарить за всю ту поддержку, которую нам оказали. Мы оставили на поле все силы.

Сборная Уэльса отработала на «отлично», а героем матча был Хеннесси: он несколько раз невероятно спас ворота. Для нас это поражение не получилось заслуженным – игра была очень напряженной. Нам нужно идти дальше и много трудиться. Желаю сборной Уэльса всего самого наилучшего на чемпионате мира.

Футбол – это эмоции. Если мы способны дарить болельщикам эти прекрасные эмоции, то это здорово и в этом суть нашей работы. К сожалению, сегодня мы не смогли добиться желаемого результата – жаль наших болельщиков. Сегодня мы отдали на поле все силы, но таков футбол: в нем случается всякое», – сказал Зинченко.