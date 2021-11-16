Автогол Ярмоленко в матче с Уэльсом переписали на Бэйла

Автогол нападающего сборной Украины Андрея Ярмоленко в матче отбора ЧМ-2022 переписан на полузащитника сборной Уэльса Гарета Бэйла. Об этом пишет пресс-служба валлийцев.

Ярмоленко срезал мяч головой в свои ворота после подачи Бэйла на 34-й минуте.

Украина проиграла со счетом 0:1 и не вышла на чемпионат мира.

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