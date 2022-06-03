Баджо: «Безумие, что Италия не вышла на ЧМ. Это скандал, нужно менять правила»

Бывший футболист сборной Италии Роберто Баджо высказался о непопадании команды на ЧМ-2022.

«Самый большой позор заключается в том, что Италия не вышла на чемпионат мира напрямую, выиграв перед этим Евро.

Нужно менять правила. Это скандал, просто безумие. Эти парни заслужили награду или нет? Не знаю, как бы я реагировал на это, если бы оказался на их месте.

В одном матче может произойти что угодно. Одна игра пошла не так, и ты остаешься дома?», – сказал Баджо.

Италия пропустит 2-й чемпионат мира подряд.

Баджо доходил со сборной до финала ЧМ-1994, где уступил в серии пенальти Бразилии, не реализовав решающий 11-метровый.

Что было раньше: победа «Зенита» в Кубке УЕФА, Евровидение в России или выход «Человека-паука-2»?