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  • Баджо: «Безумие, что Италия не вышла на ЧМ. Это скандал, нужно менять правила»

Баджо: «Безумие, что Италия не вышла на ЧМ. Это скандал, нужно менять правила»

3 июня 2022, 16:33
4

Бывший футболист сборной Италии Роберто Баджо высказался о непопадании команды на ЧМ-2022.

«Самый большой позор заключается в том, что Италия не вышла на чемпионат мира напрямую, выиграв перед этим Евро.

Нужно менять правила. Это скандал, просто безумие. Эти парни заслужили награду или нет? Не знаю, как бы я реагировал на это, если бы оказался на их месте.

В одном матче может произойти что угодно. Одна игра пошла не так, и ты остаешься дома?», – сказал Баджо.

  • Италия пропустит 2-й чемпионат мира подряд.
  • Баджо доходил со сборной до финала ЧМ-1994, где уступил в серии пенальти Бразилии, не реализовав решающий 11-метровый.

Что было раньше: победа «Зенита» в Кубке УЕФА, Евровидение в России или выход «Человека-паука-2»?

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Источник: Marca
Отборочные матчи к ЧМ. Европа Италия
Комментарии (4)
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DeStar
1654263780
ну может есть в этом маленькая доля правды, что второе место в группе идет в стыки и он уже как финал одноматчевый.. но хз, надо было выигрывать македонцев) а то больше 30 ударов и 0 голоВ, кто виноват
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Skull_Boy
1654264347
Скандал только в том, а вернее проблема, что в матче против Аргентины этот состав ничего не способен сделать и не надо было выпендриваться против македонцев
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Psih86
1654278604
Где-то он прав, но финал ЛЧ, ЧМ тоже играют одну игру. Никто не виноват, что вы проиграли. Можно изменить правила, что победители Европы, Америки итд выходят на прямую на Мир, а по другому вариантов нет.
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Plyash
1654459548
Не правила менять надо,а игру свою.Раньше времени уверовали в победу,вот и огребли по полной.В стыках все находятся в равных условиях,пеняйте только на себя.
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