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Баджо: «Безумие, что Италия не вышла на ЧМ. Это скандал, нужно менять правила»

Бывший футболист сборной Италии Роберто Баджо высказался о непопадании команды на ЧМ-2022.

«Самый большой позор заключается в том, что Италия не вышла на чемпионат мира напрямую, выиграв перед этим Евро.

Нужно менять правила. Это скандал, просто безумие. Эти парни заслужили награду или нет? Не знаю, как бы я реагировал на это, если бы оказался на их месте.

В одном матче может произойти что угодно. Одна игра пошла не так, и ты остаешься дома?», – сказал Баджо.

  • Италия пропустит 2-й чемпионат мира подряд.
  • Баджо доходил со сборной до финала ЧМ-1994, где уступил в серии пенальти Бразилии, не реализовав решающий 11-метровый.

Что было раньше: победа «Зенита» в Кубке УЕФА, Евровидение в России или выход «Человека-паука-2»?

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Источник: Marca

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Комментарии2
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    Рейтинг: +13669

    Skull_Boy 1 час назад

    Скандал только в том, а вернее проблема, что в матче против Аргентины этот состав ничего не способен сделать и не надо было выпендриваться против македонцев

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    Рейтинг: +11838

    DeStar 1 час назад

    ну может есть в этом маленькая доля правды, что второе место в группе идет в стыки и он уже как финал одноматчевый.. но хз, надо было выигрывать македонцев) а то больше 30 ударов и 0 голоВ, кто виноват

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