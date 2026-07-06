Три самые титулованные сборные ЧМ не вышли в 1/4 финала

В четвертьфинальной стадии ЧМ-2026 не будет трех самых титулованных сборных в истории турнира.

С текущего чемпионата мира уже вылетели Бразилия и Германия, а Италия на него даже не отобралась.

Бразильцы являются пятикратными победителями мировых первенств, немцы и итальянцы – четырехкратными.

Из оставшихся сборных больше всего титулов у Аргентины – три.

Бразилию выбила Норвегия в 1/8 финала ЧМ-2026, а Германия проиграла Парагваю в 1/16 финала.

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