Дуглас Сантос заявил, что судьи строже относятся к «Зениту»: «Может, кому-то не нравится, что мы ежегодно выигрываем титул»

Защитник «Зенита» Дуглас Сантос прокомментировал судейство в отношении команды.

– У многих клубов сейчас есть вопросы по судейству в РПЛ. По данным «Спорт-Экспресса», в первом круге судьи чаще ошибаются против «Зенита», чем в его пользу. Ты чувствуешь, что арбитры с вашей командой обходятся строже?

– Мы тоже это замечаем. Может быть, кому-то не нравится, что «Зенит» каждый год выигрывает титул за титулом. Судейские ошибки, безусловно, мешают всем, но наша команда ежедневно работает на тренировках, чтобы достичь самых высоких целей. Главное – честная борьба и отсутствие грубых судейских ошибок.

30-летний игрок куплен «Зенитом» у «Гамбурга» в 2019 году за 14 миллионов евро.

Контракт Дугласа действует до 2027 года.

В сезоне РПЛ Сантос сыграл все 18 матчей без замен, сделал 3 ассиста.

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