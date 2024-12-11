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  • Дуглас Сантос заявил, что судьи строже относятся к «Зениту»: «Может, кому-то не нравится, что мы ежегодно выигрываем титул»

Дуглас Сантос заявил, что судьи строже относятся к «Зениту»: «Может, кому-то не нравится, что мы ежегодно выигрываем титул»

11 декабря 2024, 23:05
13

Защитник «Зенита» Дуглас Сантос прокомментировал судейство в отношении команды.

– У многих клубов сейчас есть вопросы по судейству в РПЛ. По данным «Спорт-Экспресса», в первом круге судьи чаще ошибаются против «Зенита», чем в его пользу. Ты чувствуешь, что арбитры с вашей командой обходятся строже?

– Мы тоже это замечаем. Может быть, кому-то не нравится, что «Зенит» каждый год выигрывает титул за титулом. Судейские ошибки, безусловно, мешают всем, но наша команда ежедневно работает на тренировках, чтобы достичь самых высоких целей. Главное – честная борьба и отсутствие грубых судейских ошибок.

  • 30-летний игрок куплен «Зенитом» у «Гамбурга» в 2019 году за 14 миллионов евро.
  • Контракт Дугласа действует до 2027 года.
  • В сезоне РПЛ Сантос сыграл все 18 матчей без замен, сделал 3 ассиста.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Зенит Дуглас Сантос
Комментарии (13)
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serhio80
1733947788
Если бы выигрывали, а не покупали, то и вопросов бы не было!
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Иннокентий-Смоктуновский-
1733949178
Видимо считает что нужно в игре сразу двух соперников удалять вместо одного
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mutabor0992
1733950292
И гуталин туда же!!!"Что на зеркало пенять,коли рожа кривая"(народная поговорка)
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FWSPM
1733958401
Газпрем на судейство жалуется. Теперь ты видел все !
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theonewhoisnotafraidofyou
1733971265
Не только в свинарни дело, второй год делают так, чтобы команды из москвабада были рядом с Зенитом и Кркснодаром. Посмотреть только на количество пенальти и удалений в играх команд с москвабада, и всё станет ясно, а розовых так вообще в наглую тащат, но двуличные тампаксы с ромбиком на этом сайте закрыли свои зенки, и тычут пальцем в небо
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Борис34684
1733973158
Стоило другим командам подтянутся к зениту, оно сразу и заплакало.
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Иван Петров 1986
1733981538
Не строже относиться, а правильно судить.
Ответить
anatolich72
1733985959
В Питере ныть!
Ответить
zigbert
1734013989
Если уж Сантос заговорил о судействе, значит дела совсем плохи.
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