Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Бразилия
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Адам Лаллана
Адам Лаллана
Завершил карьеру
10 мая 1988 (38)
#10 | Полузащитник
172 см | 72 кг
Англия
Статистика
Новости
Трансферы
Публикации
Победитель ЛЧ в составе «Ливерпуля» завершил карьеру
2025.06.25 14:17
Действующий футболист «Брайтона» будет готовить команду к ближайшему матчу после ухода Поттера в «Челси»
2022.09.08 20:25
Лаллана: «Клоппу нравятся испытания. Он любит быть андердогом и подниматься»
2020.10.28 15:38
Фото
Хендерсон – Лаллане: «Буду скучать по тебе больше, чем кто-либо. «Брайтон» подписал игрока мирового класса»
2020.07.28 21:24
Фото
Лаллана перешел из «Ливерпуля» в «Брайтон»
2020.07.27 22:22
4
Football Insider: «Лестер» – фаворит в гонке за Лаллану
2020.05.31 10:58
Mirror: в гонке за Лаллана находятся пять клубов АПЛ
2020.05.28 00:42
1
Sky Sports: «Лестер» начал переговоры с Лалланой. Игроком интересуются «Арсенал» и «Тоттенхэм»
2020.02.19 14:38
3
Лаллана принес «Ливерпулю» ничью против «Манчестер Юнайтед». Это его первый гол за команду за последние 2,5 года
2019.10.21 01:25
1
Видео
Матч «Ливерпуль» – «Лестер» закончился массовой потасовкой
2019.10.05 20:00
7
Лаллана не собирается уходить из «Ливерпуля».
2019.06.06 00:40
The Mirror: «Ливерпуль» летом может расстаться с 10 игроками
2019.04.13 15:37
8
Лаллана восстановится в сентябре после травмы
2018.09.06 01:16
Лаллана: «Ливерпуль» способен составить конкуренцию «Манчестер Сити»
2018.08.02 11:44
3
«Ливерпуль» заплатит «Саутгемптону» 10 миллионов в случае победы в Лиге чемпионов
2018.05.04 13:28
15
Саутгейт объявил состав англичан на матчи с Голландией и Италией
2018.03.15 17:25
Видео
Лаллана получил красную карточку за удушение соперника в матче АПЛ-2
2018.02.05 23:44
4
Фото
Коутиньо вернулся в Ливерпуль, чтобы попрощаться с бывшими одноклубниками
2018.01.29 23:35
8
Лаллана: «Я рад восстановиться от травмы и снова стать частью команды-победителя»
2018.01.03 15:45
Лаллана не сыграет со «Спартаком»
2017.12.05 20:48
5
Лаллана: «Когда Клопп злится, он говорит: «Вот черт, хотел бы я сказать вам это на немецком»
2017.11.12 20:01
4
Фото
Хави навестил травмированного Лаллану
2017.10.13 11:29
4
Лаллана приступил к индивидуальным тренировкам
2017.09.21 14:36
2
Лаллана выбыл на несколько месяцев
2017.08.04 19:15
3
Лаллана и Старридж вернулись в общую группу «Ливерпуля»
2017.04.28 18:14
1
Фото
Лаллана готов вернуться на поле
2017.04.20 09:56
Лаллана пропустит около месяца из-за травмы бедра
2017.03.28 19:40
2
Лаллана: «Дефо заслуживает играть за сборную»
2017.03.27 07:39
Фото
«Ливерпуль» объявил о продлении контракта с Лалланой
2017.02.22 20:24
1
Источник: Лаллана подписал новый контракт с «Ливерпулем» и будет зарабатывать 150 тысяч в неделю
2017.02.22 18:33
1
1
2
Главные новости
Игдисамов прокомментировал победу ЦСКА над «Динамо Мх»
23:35
Видео
Мелехин из «Ростова» указал на судейскую ошибку в пользу «Динамо»
23:16
Ловчев дружит с Талалаевым: «Это не понтовка»
22:56
1
РПЛ. ЦСКА обыграл «Динамо Мх» (3:1) и вытеснил «Спартак» из топ-3
22:43
13
«Это дурилово»: Ловчев раскритиковал тренерский штаб сборной России
22:30
3
Тренер «Динамо» Шварц сделал заявление после пяти побед подряд в РПЛ
22:15
3
Мэддисон – о соперниках сборной России: «Опять папуасы приедут»
21:59
5
Черчесов – после поражения от «Акрона»: «Только про судью не спрашивайте, не надо»
21:21
2
Ловчев: «Чемпионства «Спартака» требуют только горлопаны»
20:58
10
«Зенит» запрещал Мостовому переходить в четыре клуба РПЛ
20:44
16
Все новости
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+