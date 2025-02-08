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Адам Лаллана
Статистика
Адам Лаллана - статистика
Завершил карьеру
10 мая 1988 (38)
#10 | Полузащитник
172 см | 72 кг
Англия
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Команда
И
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Саутгемптон
1
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Англия. Кубок, 1/16 финала
Саутгемптон
0 : 1
08.02.2025
Бернли
Был в запасе
Англия. Кубок, 3 раунд
Саутгемптон
3 : 0
12.01.2025
Суонси
86' - 90'
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