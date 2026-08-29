Реакция Федотова на удаление Дивеева в Воронеже

Бывший судья РПЛ Игорь Федотов оценил удаление защитника «Зенита» Игоря Дивеева в матче 6-го тура против «Факела» (1:0).

Дивеев получил прямую красную карточку за удар соперника в грудь.

«Красная карточка Дивееву – это «привоз» от судьи. Фролов это удаление мог предотвратить. Игрок «Факела» первым начал держать Дивеева и тянул его долго. Уже в этот момент надо было свистеть и давать фол в атаке. Дивеева это не оправдывает, но эта красная карточка – «заслуга» судьи.

Фролов двигался академически, а надо было делать спринт – тогда бы он увидел, что происходит. Получается, ошибка судьи и привела к удалению. При этом по ВАР вмешательству вопросов у меня нет – скорее всего, решающим для Дивеева стал второй удар. Это действительно красная, но изначально виноват в ней Фролов», – сказал Федотов.