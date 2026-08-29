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Реакция Федотова на удаление Дивеева в Воронеже

29 августа, 18:35
9

Бывший судья РПЛ Игорь Федотов оценил удаление защитника «Зенита» Игоря Дивеева в матче 6-го тура против «Факела» (1:0).

Дивеев получил прямую красную карточку за удар соперника в грудь.

«Красная карточка Дивееву – это «привоз» от судьи. Фролов это удаление мог предотвратить. Игрок «Факела» первым начал держать Дивеева и тянул его долго. Уже в этот момент надо было свистеть и давать фол в атаке. Дивеева это не оправдывает, но эта красная карточка – «заслуга» судьи.

Фролов двигался академически, а надо было делать спринт – тогда бы он увидел, что происходит. Получается, ошибка судьи и привела к удалению. При этом по ВАР вмешательству вопросов у меня нет – скорее всего, решающим для Дивеева стал второй удар. Это действительно красная, но изначально виноват в ней Фролов», – сказал Федотов.

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Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Зенит Факел Дивеев Игорь Федотов Игорь
Комментарии (9)
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Интерес
1788018100
Дивеев виноват, но он не виноват,а виноват Фролов , хотя тоже не виноват-ноги не несли.Не виновато поганое ВАРево и два "честных парня у экрана"...Так кто же виноват? А-а-а,Георгибиани...
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Номэд
1788018333
И за это удаление судья полностью искупил вину перед вшивой петушарней, назначив левый пеналь. Позор вшивоте!
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Красногвардейчик
1788019134
А удар этого Дивеева шипами в голень, это не КК?!!!! Федотов подстилка газпромовская!!!
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knikos
1788019590
Стопроцентово ! Судья обязан был дать свисток раньше за фол в атаке ! Тогда и не было бы ответки от Дивеева . А этот ФФРФ-овский провокатор яйца Дивеева , что ли искал ? Соснуть хотел ?
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val69
1788019602
Ну, а твоя оценка ситуации, чья заслуга знают ВСЕ...
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anatolich72
1788019791
Тьфу
Ответить
Semenycch
1788020843
Все верно!
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subbotaspartak
1788022121
Это действительно красная, но изначально виноват в ней Фролов»,... и чё?
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paracetamol
1788032211
Фролов двигался академически, а надо было делать спринт, но не хотелось, устал очень!
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