Рабинер прокомментировал скандальную победу «Зенита» над «Факелом»

Журналист «Спорт-Экспресса» Игорь Рабинер прокомментировал победу «Зенита» над «Факелом» (1:0) в 6-м туре РПЛ.

«Вот хотел в начале второго тайма написать, что «Зенит» выиграет 1:0 и забьет с пенальти, к бабке не ходи. Решил не каркать. Но тут каркай, не каркай... Чему быть, того не миновать», – написал Рабинер.