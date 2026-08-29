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  • Рабинер прокомментировал скандальную победу «Зенита» над «Факелом»

Рабинер прокомментировал скандальную победу «Зенита» над «Факелом»

29 августа, 18:41
12

Журналист «Спорт-Экспресса» Игорь Рабинер прокомментировал победу «Зенита» над «Факелом» (1:0) в 6-м туре РПЛ.

«Вот хотел в начале второго тайма написать, что «Зенит» выиграет 1:0 и забьет с пенальти, к бабке не ходи. Решил не каркать. Но тут каркай, не каркай... Чему быть, того не миновать», – написал Рабинер.

  • Единственный гол «Зенит» забил с пенальти на 90+3 минуте.
  • 11-метровый реализовал нападающий Александр Соболев.
  • «Зенит» отстает от первого места на три очка.

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Источник: телеграм-канал Игоря Рабинера
Россия. Премьер-лига Зенит Факел
Комментарии (12)
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ScarlettOgusania
1788018386
надо быть последовательным, Раби - с позорного пеналя забили бом.жи, занесли Фролову в перерыве, его и к монитору по фолу Дивеева вели как на расстрел...🤬
Ответить
рылы
1788018781
визжат хряки, виизжааат хряки! и 2 гуся) гы-гы!
Ответить
Красногвардейчик
1788019044
Скажу так, если бы Зэны-Тушка выигрывала, то пенальти не поставили бы...а так, очень нужно было вытащить это недоразумение позорное
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slavа0508
1788019432
Болотных уже с первых туров начали тянуть за уши ...просто противно на это смотреть ...
Ответить
СВП 22
1788019905
Позорное болото
Ответить
Иван Петров 1986
1788020301
Позор бом..м ! ! !
Ответить
Semenycch
1788020800
Известное поросячье рыло.
Ответить
FWSPM
1788021618
деньги брал, на результат влияния не оказывал
Ответить
mutabor0992
1788026053
ЗПРФ!
Ответить
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