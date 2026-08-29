РПЛ. «Краснодар» благодаря Жубалу победил «Ростов» (1:0) и идет без потерь

«Краснодар» обыграл «Ростов» со счетом 1:0 в матче 6-го тура РПЛ.
Игра прошла на стадионе «Ozon Арена» в Краснодаре. Главным арбитром встречи был Никита Новиков из Петрозаводска.
Единственный гол в матче был забит на 19-й минуте: после подачи углового отличился бразильский защитник «Краснодара» Жубал.
После шести туров «Краснодар» лидирует в чемпионате России, набрав 18 очков. У команды на старте шесть побед подряд.
«Ростов» занимает 11-е место с 5 очками. Единственную победу в сезоне ростовчане одержали во 2-м туре, обыграв «Родину» со счетом 4:2.
Россия. Премьер-лига. 6 тур
Краснодар - Ростов - 1:0 (1:0)
Гол: 1:0 - Жубал, 19.
Голосуй за лучшего игрока матча
Выбери команду и игрока, который лучше всех проявил себя в матче
Краснодар
Ростов
Станислав Агкацев
0%
Лукас Оласа
0%
Витор Тормена
0%
Жубал
0%
Илья Вахания
0%
Александр Черников
0%
Дуглас Аугусто
0%
Кристиан
0%
Хуан Боселли
0%
Джон Кордоба
0%
Дмитрий Воробьев
0%
Даниил Уткин
0%
Кевин Ленини
0%
Сергей Петров
0%
Магомед Оздоев
0%
Жоау Батчи
0%
Показать всех игроков
Артем Петров
0%
Виктор Мелехин
0%
Умар Сако
0%
Игор Ногейра
0%
Андрей Лангович
0%
Алексей Миронов
0%
Ярослав Михайлов
0%
Константин Кучаев
0%
Иван Комаров
0%
Олакунле Олусегун
0%
Тимур Сулейманов
0%
Максим Мухин
0%
Имран Азнауров
0%
Егор Голенков
0%
Показать всех игроков
Источник: «Бомбардир»