РПЛ. «Краснодар» благодаря Жубалу победил «Ростов» (1:0) и идет без потерь

«Краснодар» обыграл «Ростов» со счетом 1:0 в матче 6-го тура РПЛ.

Игра прошла на стадионе «Ozon Арена» в Краснодаре. Главным арбитром встречи был Никита Новиков из Петрозаводска.

Единственный гол в матче был забит на 19-й минуте: после подачи углового отличился бразильский защитник «Краснодара» Жубал.

После шести туров «Краснодар» лидирует в чемпионате России, набрав 18 очков. У команды на старте шесть побед подряд.

«Ростов» занимает 11-е место с 5 очками. Единственную победу в сезоне ростовчане одержали во 2-м туре, обыграв «Родину» со счетом 4:2.