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  • РПЛ. «Краснодар» благодаря Жубалу победил «Ростов» (1:0) и идет без потерь

РПЛ. «Краснодар» благодаря Жубалу победил «Ростов» (1:0) и идет без потерь

29 августа, 19:30
65

«Краснодар» обыграл «Ростов» со счетом 1:0 в матче 6-го тура РПЛ.

Игра прошла на стадионе «Ozon Арена» в Краснодаре. Главным арбитром встречи был Никита Новиков из Петрозаводска.

Единственный гол в матче был забит на 19-й минуте: после подачи углового отличился бразильский защитник «Краснодара» Жубал.

После шести туров «Краснодар» лидирует в чемпионате России, набрав 18 очков. У команды на старте шесть побед подряд.

«Ростов» занимает 11-е место с 5 очками. Единственную победу в сезоне ростовчане одержали во 2-м туре, обыграв «Родину» со счетом 4:2.

Россия. Премьер-лига. 6 тур
Краснодар - Ростов - 1:0 (1:0)
Гол: 1:0 - Жубал, 19.
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Краснодар
Ростов
Станислав Агкацев
0%
Лукас Оласа
0%
Витор Тормена
0%
Жубал
0%
Илья Вахания
0%
Александр Черников
0%
Дуглас Аугусто
0%
Кристиан
0%
Хуан Боселли
0%
Джон Кордоба
0%
Дмитрий Воробьев
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Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига Бразилия. Серия А Ростов Краснодар Жубал
Комментарии (65)
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Интерес
1788021217
Поганое ВАРево и детализация(трактовки)правил убивают простую игру в футбол.Никто ничего не понимает,кроме Мажича, говорят...
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VPERDIV SPARTAK
1788021353
Победа с душком , тьфу
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Desma
1788021361
Если и говорить о скандальной победе, то не только о победе Зенита, но и быков. Константин Кучаев прорвался по левому полуфлангу, разыграл "стенку" с партнёром и сыграл к линии штрафной на Ивана Комарова, где ему на ногу наступил Кевин Ленини. Судья Никита Новиков уверенно указал на "точку"! НО, не спешите ставить мяч на точку. Никита Новиков пересмотрел эпизод и объявил на стадион, что Кевин Ленини сначала сыграл в мяч! Нет фола и нет пенальти! Вот так товарищи болельщики Спартака! Радуйтесь, если вам завтра подобное не прилетит от Оренбурга!!😅
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...уефан
1788021397
..."неизбежный контакт" и "жонглирование руками" в своей штрафной - обеспечили 3 очка Краснодару... С победой, Озон, что ли...
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TIMOTHY
1788021443
Ростов молодцы, но бессильны перед корпусом
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Кривая да нелёгкая
1788021526
Комментарий скрыт модератором
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Кривая да нелёгкая
1788021622
Комментарий скрыт модератором
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БАЗАРА НЕТ
1788021709
Стыдно за Краснодар и такое судейство
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MaxRnD
1788021758
С одной стороны я где-то и рад, что Краснодар уходит в отрыв, но с другой стороны как же зае..али напёрсточники-судьи жонглировать правилами. Такое впечатление, что для команд с верхней и нижней частей таблицы эти правила совершенно противоположные
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WILDLING_HRUNDEL
1788022830
А кричали Краснодар не тянут) в играх с Ростовом постоянно Краснодар тянут судьи
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