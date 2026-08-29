Семак обвинил судью в удалении Дивеева

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался об удалении Игоря Дивеева в матче 6-го тура РПЛ против «Факела» (0:1).
Дивеев получил прямую красную карточку за удар соперника в грудь.
– Можете прокомментировать эмоции Дивеева?
– Куда Игорю ногу ставить, если на нем висит игрок и хватает его за руки и за ноги. Если бы судья раньше свистнул, никаких проблем не было бы. Почему он не свистит, я не понял.
Судья сказал, что Дивеев ударил нападающего по ноге, но у него нога была на весу, куда он ее поставит? Контакт был внизу, в нем не было никакой грубости, это мое мнение.
- Единственный гол «Зенит» забил с пенальти на 90+3 минуте.
- 11-метровый реализовал нападающий Александр Соболев.
- «Зенит» отстает от первого места на три очка.
Источник: «Матч ТВ»