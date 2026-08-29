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Семак обвинил судью в удалении Дивеева

29 августа, 18:25
17

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался об удалении Игоря Дивеева в матче 6-го тура РПЛ против «Факела» (0:1).

Дивеев получил прямую красную карточку за удар соперника в грудь.

– Можете прокомментировать эмоции Дивеева?

– Куда Игорю ногу ставить, если на нем висит игрок и хватает его за руки и за ноги. Если бы судья раньше свистнул, никаких проблем не было бы. Почему он не свистит, я не понял.

Судья сказал, что Дивеев ударил нападающего по ноге, но у него нога была на весу, куда он ее поставит? Контакт был внизу, в нем не было никакой грубости, это мое мнение.

  • Единственный гол «Зенит» забил с пенальти на 90+3 минуте.
  • 11-метровый реализовал нападающий Александр Соболев.
  • «Зенит» отстает от первого места на три очка.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Зенит Факел Дивеев Игорь Семак Сергей
Комментарии (17)
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nik55
1788017216
не скули
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АЛЕКС 58
1788017374
Плакса! Тебе не стыдно за такую победу?
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k611
1788018578
Движение руками если бы защитник Зенита не делал не было бы красной
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Бумбраш
1788019200
Все верно,судья ещё в перерыве должен был удалить пару игроков факела...какой же Семак днарь
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Anton1969
1788019323
Семак, закрой рот, позорник! Игрок Факела в два раза меньше, этого лба, Дивеева!!! И все видели, что произошло! Надо было сразу давать красную, а не сопли жевать!!! ЗПРФ!!! Самая позорная команда РПЛ!!! И пенальти поставили на пустом месте, надо бы уже прокуратуру подключать, чтобы проверяли судей на взятки!!!
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Cleaner
1788020960
Сергей Богданович, СТЫДНО за Зенит, а Вы нам тут про Дивеева сказки рассказываете...(
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andr45
1788021325
Уважаемые читатели этого издания! К вам обращаюсь я! Срочно нуждаюсь в помощи офтальмолога! После заявления хох**цкого тренера и решалы, что Дивеев ударил соперника по ноге, я осознал гениальность мудрости Козьмы Пруткова «Не верь глазам своим». Мне показалось, что хорошо поставленный удар этого мерина осознанно был нанесен в грудь. Видимо, с моими глазами что-то не так(
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Mirak92
1788022432
Опять сельдерея переел
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almanev
1788022670
Мля, Семак, уважаемый когда-то человек, так опустился...
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FCSpartakM
1788023169
он совсем додик что ли? Дивея удалили за агрессию, а не удар в ногу
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