Семак обвинил судью в удалении Дивеева

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался об удалении Игоря Дивеева в матче 6-го тура РПЛ против «Факела» (0:1).

Дивеев получил прямую красную карточку за удар соперника в грудь.

– Можете прокомментировать эмоции Дивеева?

– Куда Игорю ногу ставить, если на нем висит игрок и хватает его за руки и за ноги. Если бы судья раньше свистнул, никаких проблем не было бы. Почему он не свистит, я не понял.

Судья сказал, что Дивеев ударил нападающего по ноге, но у него нога была на весу, куда он ее поставит? Контакт был внизу, в нем не было никакой грубости, это мое мнение.