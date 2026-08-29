«Жаль наш футбол, жаль нас всех»: реакция на странную победу «Зенита» в Воронеже

Проспартаковский блогер Михаил Борзыкин прокомментировал победу «Зенита» над «Факелом» (1:0) в 6-м туре РПЛ.

«После болезненного поражения от «Спартака» у Семака состоялась встреча с боссом. Всю неделю он был растерян и подавлен: избегал общения с тренерским штабом и вместо привычного щавельного отвара трапезничал квашеным сельдереем с медом и специями. Сказалась на его ментальном здоровье и полученная информация об индийском колдуне, который навел на него порчу и заговорил штанги воронежских ворот.

Не справившись с внутренними проблемами, Семак выпустил очень странный стартовый состав; оставив Соболева на лавке, он косвенно подтвердил мою информацию о конфликте в раздевалке после матча со «Спартаком», – сегодня была воспитательная мера. В атаке тупило трио, купленное суммарно за 70 млн евро, а лучшим был 18-летний Даня Кондаков, который в следующем матче останется в запасе.

Игра заканчивалась привычным позором. Но темные силы вновь вступились за «Зенит» и его тренера, подарив абсолютно левый пенальти. Вы этого ждали. Я этого ждал. Тьма, выдержав паузу, разыграла сладкую месть. Жаль Воронеж. Жаль наш футбол. Жаль всех нас», – написал Борзыкин.