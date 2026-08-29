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  • «Жаль наш футбол, жаль нас всех»: реакция на странную победу «Зенита» в Воронеже

«Жаль наш футбол, жаль нас всех»: реакция на странную победу «Зенита» в Воронеже

29 августа, 20:42
25

Проспартаковский блогер Михаил Борзыкин прокомментировал победу «Зенита» над «Факелом» (1:0) в 6-м туре РПЛ.

«После болезненного поражения от «Спартака» у Семака состоялась встреча с боссом. Всю неделю он был растерян и подавлен: избегал общения с тренерским штабом и вместо привычного щавельного отвара трапезничал квашеным сельдереем с медом и специями. Сказалась на его ментальном здоровье и полученная информация об индийском колдуне, который навел на него порчу и заговорил штанги воронежских ворот.

Не справившись с внутренними проблемами, Семак выпустил очень странный стартовый состав; оставив Соболева на лавке, он косвенно подтвердил мою информацию о конфликте в раздевалке после матча со «Спартаком», – сегодня была воспитательная мера. В атаке тупило трио, купленное суммарно за 70 млн евро, а лучшим был 18-летний Даня Кондаков, который в следующем матче останется в запасе.

Игра заканчивалась привычным позором. Но темные силы вновь вступились за «Зенит» и его тренера, подарив абсолютно левый пенальти. Вы этого ждали. Я этого ждал. Тьма, выдержав паузу, разыграла сладкую месть. Жаль Воронеж. Жаль наш футбол. Жаль всех нас», – написал Борзыкин.

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Источник: телеграм-канал Михаила Борзыкина
Россия. Премьер-лига Зенит Факел
Комментарии (25)
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Mirak92
1788025467
Сколько плакс на Ниве оказывается.
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TIMOTHY
1788025515
Это точно жалкий прежалкий проспартаковец Борзыкин! Стыдно за таких проспартанцев засранцев
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Дубина
1788025581
Газпром - зло нашего футбола!! ЗПРФ...
Ответить
рылы
1788025718
эталонный хряк. вы его рыло видели? ему даже пятачок цеплять не надо, он у него реально есть 😄
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BarStep
1788026115
Вот, одни хрюндельские у нас сильно перживают и за Зенит и за Семака и за Воронеж с Махачкалой и за Газпром и за РПЛ и за страну в целом (как рулить, кто должен рулить и зачем вообще рулить) Ну прям «совесть нашей эпохи» Гы И ведь верят сами в эту хрень
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alefreddy
1788026133
тянут тянут мервеца-лаца трица аца ца..
Ответить
ScarlettOgusania
1788034864
эта "тьма сладкой мести" несколько дней тому назад выгнала из Орена руководство за поражение в прошлом сезоне, позорище блохастое..!🤬 Борзыкин знатно на бом.жах и сельдереиче в частности оттоптался...🤣
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Гавроша Девятый
1788036788
В первую очередь жаль урода борзыкина!!! Стыдно за него, и за недоношенный ромбик, ой как стыдно!!!!!
Ответить
boris63
1788053438
Всем ясно, что это шутка, но зачем тащить голубого льва за хвост к вершине, если он сам не в состоянии.
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evgevg13
1788055240
Всё по делу сказал
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