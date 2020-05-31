Football Insider: «Лестер» – фаворит в гонке за Лаллану

«Лестер» предложил долгосрочный контракт игроку «Ливерпуля» Адаму Лаллане. Именно лестерцы являются главными фаворитами в гонке за футболиста, пишет Football Insider.

Летом у Лалланы истекает контракт с «Ливерпулем». Заполучить игрока хочет главный тренер «Лестера» Брендан Роджерс, при котором футболист переехал в Ливерпуль в 2014 году.