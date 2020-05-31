Football Insider: «Лестер» – фаворит в гонке за Лаллану

«Лестер» предложил долгосрочный контракт игроку «Ливерпуля» Адаму Лаллане. Именно лестерцы являются главными фаворитами в гонке за футболиста, пишет Football Insider.
Летом у Лалланы истекает контракт с «Ливерпулем». Заполучить игрока хочет главный тренер «Лестера» Брендан Роджерс, при котором футболист переехал в Ливерпуль в 2014 году.
- На рынке Лаллана оценивается в 9,5 миллиона евро.
- Футболист в сезоне АПЛ сыграл в 15 матчах, забил гол, сделал результативный пас.
- «Лестер» в таблице идет третьим.
Источник: Football Insider
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