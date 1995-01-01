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    Football Insider: «Лестер» – фаворит в гонке за Лаллану

    «Лестер» предложил долгосрочный контракт игроку «Ливерпуля» Адаму Лаллане. Именно лестерцы являются главными фаворитами в гонке за футболиста, пишет Football Insider.

    Летом у Лалланы истекает контракт с «Ливерпулем». Заполучить игрока хочет главный тренер «Лестера» Брендан Роджерс, при котором футболист переехал в Ливерпуль в 2014 году.

    • На рынке Лаллана оценивается в 9,5 миллиона евро.
    • Футболист в сезоне АПЛ сыграл в 15 матчах, забил гол, сделал результативный пас.
    • «Лестер» в таблице идет третьим.

    Источник: Football Insider

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