Mirror: в гонке за Лаллана находятся пять клубов АПЛ

Интересно тут на сайте оценивается футболист. Если играет в Испании или в Италии то в фунтах стерлингов, если в Англии то в евро))))
За полузащитника «Ливерпуля» Адама Лаллана ведут борьбу пять клубов АПЛ. Летом у игрока истекает контракт с ливерпульцами.
Речь идет об «Арсенале», «Тоттенхэме», «Вест Хэме», «Лестере», а также «Бернли», который обозначил интерес позднее всех перечисленных.
- На рынке Лаллана оценивается в 9,5 миллиона евро.
- Футболист в сезоне АПЛ сыграл в 15 матчах, забил гол, сделал результативный пас.
- Лаллана выступает в Ливерпуле с 2014 года.