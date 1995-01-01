Mirror: в гонке за Лаллана находятся пять клубов АПЛ

За полузащитника «Ливерпуля» Адама Лаллана ведут борьбу пять клубов АПЛ. Летом у игрока истекает контракт с ливерпульцами.

Речь идет об «Арсенале», «Тоттенхэме», «Вест Хэме», «Лестере», а также «Бернли», который обозначил интерес позднее всех перечисленных.