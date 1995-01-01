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    Mirror: в гонке за Лаллана находятся пять клубов АПЛ

    За полузащитника «Ливерпуля» Адама Лаллана ведут борьбу пять клубов АПЛ. Летом у игрока истекает контракт с ливерпульцами.

    Речь идет об «Арсенале», «Тоттенхэме», «Вест Хэме», «Лестере», а также «Бернли», который обозначил интерес позднее всех перечисленных.

    • На рынке Лаллана оценивается в 9,5 миллиона евро.
    • Футболист в сезоне АПЛ сыграл в 15 матчах, забил гол, сделал результативный пас.
    • Лаллана выступает в Ливерпуле с 2014 года.

    Источник: Mirror

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    Сегодня, 00:42
    Комментарии1
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      Рейтинг: +3043

      Hektor 84 3 часа назад

      Интересно тут на сайте оценивается футболист. Если играет в Испании или в Италии то в фунтах стерлингов, если в Англии то в евро))))

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