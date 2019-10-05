Матч «Ливерпуль» – «Лестер» закончился массовой потасовкой

Интересно сколько такой пенальти им. Левникова/Егорова в Англии стоит ?
Матч 8-го тура АПЛ между «Ливерпулем» и «Лестером» (2:1) закончился массовой потасовкой футболистов обеих команд.
Сразу после финального свистка нападающий гостей Айосе Перес высказал свое недовольство полузащитнику хозяев Адаму Лаллане, в результате чего едва не завязалась драка. Спустя минуту футболистов разняли, после чего те отправились в раздевалки.
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— Sky Sports Premier League (@SkySportsPL) October 5, 2019
- «Ливерпуль» одержал победу над «Лестером» благодаря реализованному Джеймсом Милнером пенальти на 95-й минуте встречи.
- После восьми сыгранных туров «Ливерпуль» занимает первое место в таблице АПЛ, имея в своем активе максимально возможное количество очков (24).
- «Лестер» расположился на третьей строчке, набрав 14 баллов.