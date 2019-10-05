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    Матч «Ливерпуль» – «Лестер» закончился массовой потасовкой

    Матч 8-го тура АПЛ между «Ливерпулем» и «Лестером» (2:1) закончился массовой потасовкой футболистов обеих команд.

    Сразу после финального свистка нападающий гостей Айосе Перес высказал свое недовольство полузащитнику хозяев Адаму Лаллане, в результате чего едва не завязалась драка. Спустя минуту футболистов разняли, после чего те отправились в раздевалки.

    • «Ливерпуль» одержал победу над «Лестером» благодаря реализованному Джеймсом Милнером пенальти на 95-й минуте встречи.
    • После восьми сыгранных туров «Ливерпуль» занимает первое место в таблице АПЛ, имея в своем активе максимально возможное количество очков (24).
    • «Лестер» расположился на третьей строчке, набрав 14 баллов.

    Источник: твиттер Sky Sports PL

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +34374

      MaxRnD 23 минуты назад

      Интересно сколько такой пенальти им. Левникова/Егорова в Англии стоит ?

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1510

      Фан666 30 минут назад

      Ни драки ни массовости

      2
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    • ...
      Рейтинг: +3528

      dinar7777dinar 39 минут назад

      Ну пенька то реально натянутая была .

      1
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