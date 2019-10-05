Матч «Ливерпуль» – «Лестер» закончился массовой потасовкой

Матч 8-го тура АПЛ между «Ливерпулем» и «Лестером» (2:1) закончился массовой потасовкой футболистов обеих команд.

Сразу после финального свистка нападающий гостей Айосе Перес высказал свое недовольство полузащитнику хозяев Адаму Лаллане, в результате чего едва не завязалась драка. Спустя минуту футболистов разняли, после чего те отправились в раздевалки.

twit text — Sky Sports Premier League (@SkySportsPL) October 5, 2019