Коутиньо вернулся в Ливерпуль, чтобы попрощаться с бывшими одноклубниками

Полузащитник «Барселоны» Филиппе Коутиньо прилетел в Ливерпуль на встречу с бывшими партнерами.

«Вернулся, чтобы попрощаться. Красивый поступок этого маленького гения», – подписал в инстаграме общую фотографию полузащитник Адам Лаллана.

Напомним, бразилец перешел из «Ливерпуля» в «Барселону» 6 января. Сделка на 120 миллионов евро стала второй по сумме в истории футбола. Первое место занимает Неймар, перешедший из каталонского клуба в «ПСЖ» за 222 миллиона.

Коутиньо дебютировал за сине-гранатовых на прошлой неделе в кубковом матче против «Эспаньола».