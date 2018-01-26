Кубок Испании. «Барселона» обыграла «Эспаньол», Коутиньо дебютировал за каталонцев

В ответном матче 1/4 финала Кубка Испании «Барселона» обыграла «Эспаньол» со счетом 2:0.

Таким образом, каталонцы вышли в полуфинал турнира. В этой встрече за «Барселону» дебютировал полузащитник Филиппе Коутиньо.

Кубок Испании. 1/4 финала, ответный матч

Барселона – Эспаньол – 2:0 (2:0)

Голы: 1:0 — Суарес, 9; 2:0 — Месси, 25.

Первый матч – 0:1

«Барселона»: Силлессен, Серхи Роберто, Пике, Юмтити, Альба, Бускетс, Иньеста (Коутиньо, 68), Ракитич (Гомеш, 90+3), Алейкс Видаль (Паулиньо, 63), Месси, Суарес.

«Эспаньол»: Лопес, Кариколь, Налдо, Хермосо, Дардер (Баптистао, 46), Фуэго, Санчес (Мелендо, 86), Гранеро (Гарсия, 65), Лопес, Морено.

Предупреждения: Суарес, 8; Месси, 27; Альба, 38; Паулиньо, 82 — Хермосо, 19; Гранеро, 60; Налдо, 77.

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