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    Кубок Испании. «Барселона» обыграла «Эспаньол», Коутиньо дебютировал за каталонцев

    В ответном матче 1/4 финала Кубка Испании «Барселона» обыграла «Эспаньол» со счетом 2:0.

    Таким образом, каталонцы вышли в полуфинал турнира. В этой встрече за «Барселону» дебютировал полузащитник Филиппе Коутиньо.

    Кубок Испании. 1/4 финала, ответный матч

    Барселона – Эспаньол – 2:0 (2:0)

    Голы: 1:0 — Суарес, 9; 2:0 — Месси, 25.

    Первый матч – 0:1

    «Барселона»: Силлессен, Серхи Роберто, Пике, Юмтити, Альба, Бускетс, Иньеста (Коутиньо, 68), Ракитич (Гомеш, 90+3), Алейкс Видаль (Паулиньо, 63), Месси, Суарес.

    «Эспаньол»: Лопес, Кариколь, Налдо, Хермосо, Дардер (Баптистао, 46), Фуэго, Санчес (Мелендо, 86), Гранеро (Гарсия, 65), Лопес, Морено.

    Предупреждения: Суарес, 8; Месси, 27; Альба, 38; Паулиньо, 82 — Хермосо, 19; Гранеро, 60; Налдо, 77.

    Календарь Кубка Испании

    Результаты Кубка Испании

    Источник: Бомбардир.ру

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    26.01.2018 01:25
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    Комментарии8
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1588

      koli4ka 26 января 2018, 16:26

      нормалёк так вышел...филиппок!!!

      1
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    • ...
      Рейтинг: +794

      VeniaminS 26 января 2018, 10:44

      Удачи в новом клубе!!!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +575

      Mark68 26 января 2018, 09:35

      Дебют Коутиньо удался!!! Он не "выпадал" из игры!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +906

      Football06 26 января 2018, 01:34

      Немного голов, но Зато четкая и сильная игра, Коут конечно крут, заводит публику как Ней, ну чтож держитесь ребята, мы в танке, Бог простит а Барса наказывает!!!

      2
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      ...
      Рейтинг: +582

      Ф.К БАРСЕЛОНА > Football06 26 января 2018, 01:38

      Дик аьлар)

      1
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      ...
      Рейтинг: +906

      Football06 > Ф.К БАРСЕЛОНА 27 января 2018, 09:58

      Хов сон :-))

      0
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      ...
      Рейтинг: +582

      Ф.К БАРСЕЛОНА > Football06 27 января 2018, 16:38

      )))

      0
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    • ...
      Рейтинг: +582

      Ф.К БАРСЕЛОНА 26 января 2018, 01:34

      Месси это что то с чем то, Коутиньо отыграл так как будто всю жизнь в Барсе играл, с победой фаны Барсы это было шикарно.

      4
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