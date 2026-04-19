Симеоне прокомментировал поражение «Атлетико» в финале Кубка Испании

Диего Симеоне, главный тренер «Атлетико», прокомментировал поражение команды в серии пенальти в финале Кубка Испании против «Реал Сосьедада».

«Сначала поздравляю соперника. Мы хорошо отреагировали на первый гол, потом продолжили с низким ритмом. Потом наступил перерыв, мы поговорили и прибавили, сыграв так, как нужно. Мы могли забить третий – у Джонни или Баэны были моменты. Потом в дополнительное время у каждого из нас был шанс: штанга после удара Хулиана и момент, в котором Муссо выручил. Мы очень хорошо конкурировали, но, к сожалению, пенальти сложились в их пользу. Поздравляю их».

«Тут особо не о чем говорить – нужно просто быть рядом с игроками. Они приложили огромные усилия, но все решалось в основное время: нужно было забивать в моменте Джонни или Баэны. Как мы всегда говорим, соперник проявил эту жесткость, а мы – нет».

«Вы задаете вопрос, исходя из того, что это нормально после усилий в матче с «Барселоной», но в дополнительное время мы сыграли очень хорошо. Если не считать первых 20 минут, команда отдала все».

«Болельщикам нужны победы, а не сообщения».

«Мы не очень хорошо вошли в матч, но после 15-й минуты у нас стало больше напряжения и интенсивности. Затем мы снова просели, перестали выигрывать единоборства. Во втором тайме мы это исправили».

«Я не думаю об «Арсенале», мне очень больно из-за сегодняшнего, нам нужно было победить, но мы не смогли. То, как мы конкурировали, дает мне спокойствие».

«Я поменял Лукмана, потому что считал, что с Серлотом у нас будет больше веса впереди, а Хулиан сможет делать то, что делал Лукман. Потом вышел Баэна – у нас много игроков, и я решил, что нужно сделать эти замены».