Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  Симеоне прокомментировал поражение «Атлетико» в финале Кубка Испании

Симеоне прокомментировал поражение «Атлетико» в финале Кубка Испании

19 апреля, 09:28
1

Диего Симеоне, главный тренер «Атлетико», прокомментировал поражение команды в серии пенальти в финале Кубка Испании против «Реал Сосьедада».

«Сначала поздравляю соперника. Мы хорошо отреагировали на первый гол, потом продолжили с низким ритмом. Потом наступил перерыв, мы поговорили и прибавили, сыграв так, как нужно. Мы могли забить третий – у Джонни или Баэны были моменты. Потом в дополнительное время у каждого из нас был шанс: штанга после удара Хулиана и момент, в котором Муссо выручил. Мы очень хорошо конкурировали, но, к сожалению, пенальти сложились в их пользу. Поздравляю их».

«Тут особо не о чем говорить – нужно просто быть рядом с игроками. Они приложили огромные усилия, но все решалось в основное время: нужно было забивать в моменте Джонни или Баэны. Как мы всегда говорим, соперник проявил эту жесткость, а мы – нет».

«Вы задаете вопрос, исходя из того, что это нормально после усилий в матче с «Барселоной», но в дополнительное время мы сыграли очень хорошо. Если не считать первых 20 минут, команда отдала все».

«Болельщикам нужны победы, а не сообщения».

«Мы не очень хорошо вошли в матч, но после 15-й минуты у нас стало больше напряжения и интенсивности. Затем мы снова просели, перестали выигрывать единоборства. Во втором тайме мы это исправили».

«Я не думаю об «Арсенале», мне очень больно из-за сегодняшнего, нам нужно было победить, но мы не смогли. То, как мы конкурировали, дает мне спокойствие».

«Я поменял Лукмана, потому что считал, что с Серлотом у нас будет больше веса впереди, а Хулиан сможет делать то, что делал Лукман. Потом вышел Баэна – у нас много игроков, и я решил, что нужно сделать эти замены».

Источник: Marca
Испания. Кубок Испания. Примера Реал Сосьедад Атлетико Симеоне Диего
Комментарии (1)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Garrincha58
1776592891
Лукмана зря поменял он единственный игрок который обострял в атаке. Очень плохо сыграл Джулиано его почти не видно было. Сёрлот тоже ничего не показал какие то они все были зажатые мало движения создавалось впечатление, что Атлетико играл в меньшинстве
Ответить
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 