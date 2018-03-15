Саутгейт объявил состав англичан на матчи с Голландией и Италией

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт огласил список 23 игроков, вызванных на товарищеские встречи против команд Голландии и Италии.

Вратари: Джек Батлэнд, Джо Харт, Джордан Пикфорд, Ник Поуп.

Защитники: Джеймс Тарковски, Джон Стоунс, Алфи Моусон, Райан Бертранд, Гарри Магир, Джозеф Гомес, Киран Триппьер, Дэнни Роуз, Кайл Уокер.

Полузащитники: Льюис Кук, Джейк Ливермор, Джордан Хендерсон, Адам Лаллана, Алекс Окслэд-Чемберлен, Джесси Лингард, Эшли Янг, Деле Алли, Эрик Дайер, Рахим Стерлинг, Джек Уилшир.

Нападающие: Дэнни Уэлбек, Маркус Рэшфорд, Джейми Варди.

Матчи пройдут 23 и 27 марта соответственно.